Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

Соціологи оприлюднили результати опитування серед громадян України про те, за кого вони голосуватимуть у другому турі президентських виборів 2019 в Україні.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

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Рейтинг кандидатів у президенти України 2019

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", після першого туру президентських виборів позитивні оцінки напрямку розвитку країни зросли майже удвічі. Більш оптимістичніше оцінюють стан справ в державі мешканці Заходу та Центру країни.

Серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% виборців віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 29% – за Петра Порошенка.



Рейтинг кандидатів у президенти соціологічної групи "Рейтинг"

Кандидат Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Крім того, він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. Водночас на Заході – позиції обох кандидатів майже рівні.

61% опитаних вірять, що наступним президентом стане Володимир Зеленський, лише 17% думають, що головою держави буде Порошенко. Ще 22% – не визначилися із відповіддю.



Рейтинг кандидатів у президенти соціологічної групи "Рейтинг" Рейтинг кандидатів у президенти соціологічної групи "Рейтинг"

Цікаво, що 31% опитаних вважають, що коли люди обирають Порошенка, то вони голосують безпосередньо за особистість, а 26% – таким чином голосують проти президента РФ Путіна. Остання позиція більш характерна для виборців Заходу країни. Серед виборців самого Порошенка майже 40% голосують не так за Порошенка, як проти Путіна.

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20% опитаних вважають, що коли люди обирають Зеленського, то вони швидше голосують безпосередньо за особистість, а 66% – таким чином висловлюють протест проти існуючої ситуації в країні. Це, до речі, визнають і виборці Порошенка. Навіть серед виборців самого Зеленського близько 60% своїм вибором висловлюють передусім протест проти існуючої ситуації в країні.

До слова, серед опитаних 15% ще не визначилися за кого голосуватимуть у другому турі президентських виборів.

Опитування провели з 5 по 10 квітня 2019 року. Всього опитали 3 000 респондентів.