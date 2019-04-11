Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
Соціологи оприлюднили результати опитування серед громадян України про те, за кого вони голосуватимуть у другому турі президентських виборів 2019 в Україні.
Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.
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Рейтинг кандидатів у президенти України 2019
Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", після першого туру президентських виборів позитивні оцінки напрямку розвитку країни зросли майже удвічі. Більш оптимістичніше оцінюють стан справ в державі мешканці Заходу та Центру країни.
Серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% виборців віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 29% – за Петра Порошенка.
Рейтинг кандидатів у президенти соціологічної групи "Рейтинг"
Рейтинг кандидатів у президенти соціологічної групи "Рейтинг"
Цікаво, що 31% опитаних вважають, що коли люди обирають Порошенка, то вони голосують безпосередньо за особистість, а 26% – таким чином голосують проти президента РФ Путіна. Остання позиція більш характерна для виборців Заходу країни. Серед виборців самого Порошенка майже 40% голосують не так за Порошенка, як проти Путіна.
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20% опитаних вважають, що коли люди обирають Зеленського, то вони швидше голосують безпосередньо за особистість, а 66% – таким чином висловлюють протест проти існуючої ситуації в країні. Це, до речі, визнають і виборці Порошенка. Навіть серед виборців самого Зеленського близько 60% своїм вибором висловлюють передусім протест проти існуючої ситуації в країні.
До слова, серед опитаних 15% ще не визначилися за кого голосуватимуть у другому турі президентських виборів.
Опитування провели з 5 по 10 квітня 2019 року. Всього опитали 3 000 респондентів.