13:12
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

      107272 Читать новость на русском
      Вибори 2019 Україна - рейтинг кандидатів у президенти України 2019
      Рейтинг кандидатів у президенти / 5.ua

      Соціологи оприлюднили результати опитування серед громадян України про те, за кого вони голосуватимуть у другому турі президентських виборів 2019 в Україні.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

      Читайте також: Вибори президента України 2019: перші офіційні результати

      Рейтинг кандидатів у президенти України 2019

      Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", після першого туру президентських виборів позитивні оцінки напрямку розвитку країни зросли майже удвічі. Більш оптимістичніше оцінюють стан справ в державі мешканці Заходу та Центру країни.

      Серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% виборців віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 29% – за Петра Порошенка.

      зленський порошенко рейтинг президентські вибори
      Рейтинг кандидатів у президенти соціологічної групи "Рейтинг"

      Кандидат Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Крім того, він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. Водночас на Заході – позиції обох кандидатів майже рівні. 
       
      61% опитаних вірять, що наступним президентом стане Володимир Зеленський, лише 17% думають, що головою держави буде Порошенко. Ще 22% – не визначилися із відповіддю.
      президентські вибори рейтинг порошенко зеленський другий тур
      Рейтинг кандидатів у президенти соціологічної групи "Рейтинг"

       Цікаво, що 31% опитаних вважають, що коли люди обирають Порошенка, то вони голосують безпосередньо за особистість, а 26% – таким чином голосують проти президента РФ Путіна. Остання позиція більш характерна для виборців Заходу країни. Серед виборців самого Порошенка майже 40% голосують не так за Порошенка, як проти Путіна.

      Читайте також: Другий тур виборів президента: дата та прогнози

      20% опитаних вважають, що коли люди обирають Зеленського, то вони швидше голосують безпосередньо за особистість, а 66% – таким чином висловлюють протест проти існуючої ситуації в країні. Це, до речі, визнають і виборці Порошенка. Навіть серед виборців самого Зеленського близько 60% своїм вибором висловлюють передусім протест проти існуючої ситуації в країні.

      До слова, серед опитаних 15% ще не визначилися за кого голосуватимуть у другому турі президентських виборів.

      Опитування провели з 5 по 10 квітня 2019 року. Всього опитали 3 000 респондентів.

      blog_ava
      Тотальний фейл: Насіров програв суд лікарю і тепер сам має заплатити
      сьогодні
      3280
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Рейтинги Результати виборів президента 2019 Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці
      сьогодні , 12:30 Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці
      Тетяна Острікова 308
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 12:19 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      34231
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Россия превращает Крым в наркопритон
      сьогодні , 12:02 Россия превращает Крым в наркопритон
      Отставной подполковник 553
      "Шазам!": 12-річний хлопець із магічною силою трансформації в дорослого супермена
      сьогодні , 11:30 "Шазам!": 12-річний хлопець із магічною силою трансформації в дорослого супермена
      Юлія Ліпенцева 111
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук