Вибори президента України 2019: перші офіційні результати

Центральна виборча комісія розпочала опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року – наразі підрахували 2,10% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 27,49%.

Комісія за результатами опрацювання 2,10% протоколів окружних виборчих комісій показала перші офіційні результати виборів президента України, що відбулися 31 березня 2019 року.

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Підрахунок офіційних результатів:

Володимир Зеленський – 27,49%

Петро Порошенко – 17,53% голосів

Юлія Тимошенко – 15,68%

П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Олег Ляшко із показниками 9,40% та 7,72%.

Результати екзит-полу

Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).



Остаточні результати Національного екзит-полу

Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.

Зазначимо, згідно із законом про вибори президента, офіційні результати оголошує голова ЦВК на засіданні після опрацювання 100% протоколів. Новообраний президент отримує повноваження з моменту прийняття присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення президента України.

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