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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Вибори президента України 2019: перші офіційні результати

      19720 Читать новость на русском
      Результати виборів 2019 Україна - офіційні результати голосування
      Вибори президента України 2019: перші офіційні результати / Фото з відкритих джерел

      Центральна виборча комісія розпочала опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року – наразі підрахували 2,10% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 27,49%.

      Комісія за результатами опрацювання 2,10% протоколів окружних виборчих комісій показала перші офіційні результати виборів президента України, що відбулися 31 березня 2019 року.

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      Підрахунок офіційних результатів: 

      Володимир Зеленський – 27,49% 

      Петро Порошенко – 17,53% голосів

      Юлія Тимошенко – 15,68%

      П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Олег Ляшко із показниками 9,40% та 7,72%.

      Результати екзит-полу

      Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

      У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%). 


      Остаточні результати Національного екзит-полу

      Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.

      Зазначимо, згідно із законом про вибори президента, офіційні результати оголошує голова ЦВК на засіданні після опрацювання 100% протоколів.  Новообраний президент отримує повноваження з моменту прийняття присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення президента України.

      Новина доповнюється...

      blog_ava
      У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України
      31 березня
      15398
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України Результати виборів президента 2019 ЦВК
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