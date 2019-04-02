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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували в областях України

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      Вибори 2019 - як і за кого голосували в областях України
      Вибори президента-2019: за кого голосували в областях України / Колаж 24 канал

      31 березня пройшов перший тур виборів президента України. Участь у голосуванні взяли понад 18 мільйонів виборців. Кого хоче бачити президентом окремо кожна українська область – в інфографіці 24 каналу.

      Якою була явка

      Відповідно до даних ЦВК, участь у цьогорічному голосуванні в Україні взяли 62,8% виборців, що становить понад 18 мільйонів осіб. Найбільше людей проголосували на Львівщині (68,91%), Волині (68,4%) та у Києві (68,05%) А найменше жителів України свої голоси віддали у Львівській (68,91%), Волинській (68,4%) областях та місті Києві (68,05%).

      Читайте також: Явка виборців: як змінилася політична активність українців

      Які офіційні результати виборів

      Після підрахунку 99,68% бюлетенів лідирує Володимир Зеленський з 30,22%, тобто за нього свої голоси віддали 5 мільйонів 691 тисяча 579 осіб. Другим йде чинний президент Петро Порошенко – 15,95% або 3 мільйони 3 тисячі 792 особи. А на третьому місці опинилася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 13,39%, що становить 2 мільйони 522 тисячі 951 особа.

      П’ятірку лідерів замикає кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (11,67% або 2 мільйони 198 тисяч 976 осіб) та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,91% або 1 мільйон 302 тисячі 745 осіб).

      Кого найбільше підтримали в областях України

      Зеленського найбільше з усіх виборців підтримали у Дніпропетровській (45,32%), Одеській (41,26%) і Миколаївській (40,78%) областях. А загалом він був лідером у 19 областях і Києві.

      Порошенко найпотужнішу підтримку отримав у Львівській (35,32%) і Тернопільській (24,36%) областях, Юрій Бойко – на Донеччині (36,8%) та Луганщині (43.96%), а Юлія Тимошенко – на Івано-Франківщині (22,5%).

      Результати виборів в областях
      Кого підтримували в областях України

      Якими були підсумки національного екзит-полу

      Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу, лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним йде Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

      Коли буде другий тур виборів

      Це вже 7 таке голосування за очільника держави, проте у списку новообраний гарант буде шостим, оскільки Леонід Кучма двічі займав найвищу посаду. Оскільки жоден із кандидатів не подолав бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур, який заплановано на 21 квітня. Його результати мають оголосити до 1 травня, а 3 червня має пройти інавгурація новообраного очільника держави.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Публікації Інфографіка Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко Результати виборів президента 2019 День виборів
      Джерело: 24 канал
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