Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів

Найвищі шанси на перемогу у другому турі виборів президента України має Володимир Зеленський, а Петро Порошенко суттєво відстає. Про це свідчать дані на букмекерських сайтах.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які дані на букмекерських сайтах та соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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За версією букмекерської компанії "Фаворит", станом на 2 квітня головним претендентом на перемогу є Зеленський – коефіцієнт на його перемогу складає 1,50. Коефіцієнт на перемогу Порошенка – 2,40.



Хто стане президентом України? Версія "Фаворит"

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Bwin теж віддає перевагу Зеленському – ставки на нього 2 квітня приймаються з коефіцієнтом 1,22, в той час як на Порошенка – 4,00.



Прогнози букмекерів bwin на результати президентських виборів

У "Парі-матч" теж найбільше ставлять на перемогу Зеленського – 1,35. Водночас на перемогу Порошенка ставлять 3,10.

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Прогнози "Парі-матч"

Букмекерська контора 1xbet пророкує перемогу Зеленському з коефіцієнтом 1,33. Тим часом на перемогу Порошенка ставлять 3,075.



Хто переможе на виборах президента України: версія 1xbet

Коли пройде другий тур виборів президента України 2019? Офіційні результати першого туру виборів повинні повідомити до 10 квітня. Вже очевидно, що доведеться проводити другий тур. Він відбудеться 21 квітня (неділя). Проголосувати можна з 8:00 до 20:00.

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