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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів

      22103 Читать новость на русском
      Вибори президента України 2019: ставки та прогноз букмекерів на вибори 2019
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів / 24 Канал

      Найвищі шанси на перемогу у другому турі виборів президента України має Володимир Зеленський, а Петро Порошенко суттєво відстає. Про це свідчать дані на букмекерських сайтах.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які дані на букмекерських сайтах та соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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      За версією букмекерської компанії "Фаворит", станом на 2 квітня головним претендентом на перемогу є Зеленський – коефіцієнт на його перемогу складає 1,50. Коефіцієнт на перемогу Порошенка – 2,40.

      букмекери ставлять на перемогу Зеленського у другому турі виборів президента
      Хто стане президентом України? Версія "Фаворит"

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      Bwin теж віддає перевагу Зеленському – ставки на нього 2 квітня приймаються з коефіцієнтом 1,22, в той час як на Порошенка – 4,00.

      Ставки букмекерів на вибори президента України
      Прогнози букмекерів bwin на результати президентських виборів

      У "Парі-матч" теж найбільше ставлять на перемогу Зеленського – 1,35. Водночас на перемогу Порошенка ставлять 3,10.

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      ставки на вибори президента України другий тур
      Прогнози "Парі-матч"

      Букмекерська контора 1xbet пророкує перемогу Зеленському з коефіцієнтом 1,33. Тим часом на перемогу Порошенка ставлять 3,075. 

      ставки на вибори президента України другий тур
      Хто переможе на виборах президента України: версія 1xbet

      Коли пройде другий тур виборів президента України 2019? Офіційні результати першого туру виборів повинні повідомити до 10 квітня. Вже очевидно, що доведеться проводити другий тур. Він відбудеться 21 квітня (неділя). Проголосувати можна з 8:00 до 20:00.

      Беріть участь в опитуванні 24 каналу:

       

      що обіцяє Зеленський

      що обіцяє Порошенко

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Публікації Новини політики
      Джерело: 24 канал
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