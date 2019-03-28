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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру

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      Результати волевиявлення українців сподобаються не всім
      Результати волевиявлення українців сподобаються не всім / 24 канал

      Після проведення першого туру виборів в Україні залишиться лише два кандидати, яких так чи інакше влаштує результат волевиявлення. Йдеться про тих, хто вийде в другий тур. Яка вірогідність того, що кандидати, невдоволені результатами першого туру, через суди зможуть домогтись перенесення дати проведення другого туру виборів – з’ясовувала журналістка 24 каналу.

      В очікуванні передвиборчого армагедону

      За прогнозами експертів цьогорічна виборча кампанія проходитиме у два тури. Щоправда, досі достеменно не відомо – хто саме пройде в другий тур. Тому серед виборців все частіше ходять розмови про можливість перенесення другого туру. Мовляв, невдоволений результатом кандидат у судовому порядку зможе домогтись перенесення дати проведення другого туру.

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      На реалістичність такого сценарію впливатиме як саме пройде день голосування і ніч підрахунку голосів. Від цього відштовхуватимуться штаби кандидатів й залежатиме реакція міжнародних партнерів, міжнародних та українських спостерігачів. Тобто якщо день і ніч виборів перетвориться на армагедон (боротьбу сіток підкупу виборців і різних неформальних силових груп), тоді можуть з’явитись підстави для оскарження результатів першого туру в суді й перенесення другого туру.

      На думку директора Школи відповідальної політики, Андрія Юсова, якщо українські правоохоронні органи не лише гарантуватимуть, а й простежать, щоб виборчий процес відбувався цивілізовано, вірогідність реалізації такого сценарію – невисока.

      Безумовно, допоки ми не знаємо хто саме пройде в другий тур, можливість оскарження існує. Дуже важливо, як ми проведемо день і ніч виборів. Загалом, не думаю, що наші західні партнери схвалюватимуть перенесення другого туру. Це не в інтересах держави Україна. Все має відбутись вчасно і в межах закону,
      – переконує експерт.

      оскарження виборів, суди, кандидати в президенти
      Можливість оскарження результату першого туру виборів – невелика

      Виключає можливість перенесення дати другого туру виборів директор інституту соціально-політичного проектування «Діалог», Андрій Миселюк

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      Звісно наразі є певні намагання, зокрема, з боку Юлії Тимошенко, яка наголошувала на готовності до всіляких акції протесту у випадку програшу. Фактично це єдиний кандидат серед тих, хто реально претендує на перемогу і хто чітко заявив про наміри протестувати у випадку програшу в першому турі.

      Незважаючи на наявність ресурсів у Тимошенко, якщо вона буде одна з 37 програвших, їй буде дуже важко розігріти людей, переконати у масових фальсифікаціях і необхідності виходити на Майдан. Зовсім інша ситуація, якщо вона вийде в другий тур і там програє, тоді загрози таких протестів побільшає,
      – додає Андрій Миселюк.

      Захистити результат

      Щодо наявності юридичних підстав для перенесення дати другого туру, то їх немає. Зараз виборче законодавство фактично унеможливлює такий сценарій. Пізніше оскарження результатів у судах можливе, але ця процедура може тривати достатньо довго.

      суди, результати виборів, вибори президента
      Оскаржувати результати виборів у судах – тривала процедура

      На порядку денному питання щодо перенесення другого туру виборів не стоїть. Хіба що будуть масові заворушення. Звичайно, юридичні новели можуть бути, як це було в 2004-5 роках, коли відбувся третій тур. Сьогодні таких механізмів немає,
      – вважає Андрій Миселюк.

      Власне, суспільство не зрозуміє такого переносу: люди звикли, що основна драматургія відбувається в другому турі, який оскаржується, тоді  можливі й конфліктні моменти. Зараз у нас конфлікт відбувається у рамках першого туру: Порошенко, Тимошенко і Гриценко мобілізують всі ресурси, зокрема, й юридичні щоб захистити свій результат і протистояти незаконним впливам своїх опонентів.

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      Перша п’ятірка кандидатів у президенти не налаштована на затягування виборів. Єдині, хто в такому сценарії зацікавлений – сусіди з Російської Федерації: їм чим гірше, тим краще. Затягування другого туру ставить питання про нелегітимність виборчого процесу в Україні. Ми зацікавлені в тому, щоб вибори пройшли згідно з демократичними стандартами і були визнані цивілізованим світом, як такі що відбуваються демократично, відкрито та з дотримання законодавства,
      – переконаний Андрій Юсов.

      В національних інтересах України не затягувати і не переносити вибори. Натомість кандидатам варто вчитись поважати результати волевиявлення, навіть якщо вони їм і не подобаються.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Анатолій Гриценко Статті Порушення на виборах
      Джерело: 24 канал
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