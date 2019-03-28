Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру

Після проведення першого туру виборів в Україні залишиться лише два кандидати, яких так чи інакше влаштує результат волевиявлення. Йдеться про тих, хто вийде в другий тур. Яка вірогідність того, що кандидати, невдоволені результатами першого туру, через суди зможуть домогтись перенесення дати проведення другого туру виборів – з’ясовувала журналістка 24 каналу.

В очікуванні передвиборчого армагедону

За прогнозами експертів цьогорічна виборча кампанія проходитиме у два тури. Щоправда, досі достеменно не відомо – хто саме пройде в другий тур. Тому серед виборців все частіше ходять розмови про можливість перенесення другого туру. Мовляв, невдоволений результатом кандидат у судовому порядку зможе домогтись перенесення дати проведення другого туру.

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На реалістичність такого сценарію впливатиме як саме пройде день голосування і ніч підрахунку голосів. Від цього відштовхуватимуться штаби кандидатів й залежатиме реакція міжнародних партнерів, міжнародних та українських спостерігачів. Тобто якщо день і ніч виборів перетвориться на армагедон (боротьбу сіток підкупу виборців і різних неформальних силових груп), тоді можуть з’явитись підстави для оскарження результатів першого туру в суді й перенесення другого туру.

На думку директора Школи відповідальної політики, Андрія Юсова, якщо українські правоохоронні органи не лише гарантуватимуть, а й простежать, щоб виборчий процес відбувався цивілізовано, вірогідність реалізації такого сценарію – невисока.

Безумовно, допоки ми не знаємо хто саме пройде в другий тур, можливість оскарження існує. Дуже важливо, як ми проведемо день і ніч виборів. Загалом, не думаю, що наші західні партнери схвалюватимуть перенесення другого туру. Це не в інтересах держави Україна. Все має відбутись вчасно і в межах закону,

– переконує експерт.



Можливість оскарження результату першого туру виборів – невелика

Виключає можливість перенесення дати другого туру виборів директор інституту соціально-політичного проектування «Діалог», Андрій Миселюк.

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Звісно наразі є певні намагання, зокрема, з боку Юлії Тимошенко, яка наголошувала на готовності до всіляких акції протесту у випадку програшу. Фактично це єдиний кандидат серед тих, хто реально претендує на перемогу і хто чітко заявив про наміри протестувати у випадку програшу в першому турі.

Незважаючи на наявність ресурсів у Тимошенко, якщо вона буде одна з 37 програвших, їй буде дуже важко розігріти людей, переконати у масових фальсифікаціях і необхідності виходити на Майдан. Зовсім інша ситуація, якщо вона вийде в другий тур і там програє, тоді загрози таких протестів побільшає,

– додає Андрій Миселюк.

Захистити результат

Щодо наявності юридичних підстав для перенесення дати другого туру, то їх немає. Зараз виборче законодавство фактично унеможливлює такий сценарій. Пізніше оскарження результатів у судах можливе, але ця процедура може тривати достатньо довго.



Оскаржувати результати виборів у судах – тривала процедура

На порядку денному питання щодо перенесення другого туру виборів не стоїть. Хіба що будуть масові заворушення. Звичайно, юридичні новели можуть бути, як це було в 2004-5 роках, коли відбувся третій тур. Сьогодні таких механізмів немає,

– вважає Андрій Миселюк.

Власне, суспільство не зрозуміє такого переносу: люди звикли, що основна драматургія відбувається в другому турі, який оскаржується, тоді можливі й конфліктні моменти. Зараз у нас конфлікт відбувається у рамках першого туру: Порошенко, Тимошенко і Гриценко мобілізують всі ресурси, зокрема, й юридичні щоб захистити свій результат і протистояти незаконним впливам своїх опонентів.

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Перша п’ятірка кандидатів у президенти не налаштована на затягування виборів. Єдині, хто в такому сценарії зацікавлений – сусіди з Російської Федерації: їм чим гірше, тим краще. Затягування другого туру ставить питання про нелегітимність виборчого процесу в Україні. Ми зацікавлені в тому, щоб вибори пройшли згідно з демократичними стандартами і були визнані цивілізованим світом, як такі що відбуваються демократично, відкрито та з дотримання законодавства,

– переконаний Андрій Юсов.

В національних інтересах України не затягувати і не переносити вибори. Натомість кандидатам варто вчитись поважати результати волевиявлення, навіть якщо вони їм і не подобаються.