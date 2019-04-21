Президентські вибори-2019: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

В Україні триває другий тур президентських виборів. У деяких регіонах вже зафіксували низку порушень. Так, на Хмельниччині виборець проголосував без паспорта, а на Дніпропетровщині нетверезий чоловік повідомив про мінування.

Фальсифікації у день другого туру президентських виборів фіксують у різних регіонах. Від ранку 21 квітня поліція зареєструвала 102 заяви про порушення виборчого законодавства.

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Які види порушень зареєстрували?

Незаконна агітація – 28;



Фотографування бюлетенів – 5;



Винесення бюлетеів за межі дільниці – 1;



Погроза фізичною розправою – 2

Так, без паспортів спробували проголосувати виборці на Львівщині та Дніпропетровщині, а на Хмельниччині одному чоловіку це навіть вдалося зробити. На Київщині один порушник не вкинув бюлетень в урну та втік із ним із дільниці.

Окрім того, у Нікополі чоловік в неадекватному стані повідомив про мінування дільниці. Як виявилось, це був невдалий жарт. Найімовірніше, виборець був нетверезим.

Дивіться відео: у Нікополі нетверезий виборець невдало пожартував

Агітація

Це один із найпоширеніших видів порушень на президентських виборах у 2019 році. Так, у першому турі виділяли такі часті порушення: спостерігачі від кандидатів у президенти приходили із недозволеною символікою на дільниці.

Цього ж разу неприбрану рекламу кандидатів у президенти фіксують у таких містах: Львів, Луцьк, Київ.

Агітація сьогодні заборонена, однак аналітик ЧЕСНО зафіксував - у Львові продовжують висіти борди, виконані у стилістиці обох кандидатів. pic.twitter.com/7zqTrK8nPv — ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 апреля 2019 г.

Неприбрана передвиборча реклама у Львові

Порушення із бюлетенями

Ще одним поширеним видом порушення виборчого законодавства у першому турі голосування були спроби виносу бюлетенів із дільниць та фотографування із ними.

21 квітня на Київщині один виборець втік із дільниці із бюлетенем. Також у мережі з'являються фото із зіпсованими бюлетенями.



Зіпсований бюлетень

Окрім того, за повідомленням глави Нацполіції Сергія Князєва, досі не відкритою залишається одна дільниця – на лінії розмежування у населеному пункті Лебединське. За словами Князєва, поліція з'ясує хто винен, та можливо, оголосить підозри. Також закритою залишилась дільниця у Волновасі.

Що відомо про порушення у першому турі президентських виборів?Поліція зареєструвала 2605 заяв про порушення виборчого законодавства, відкрила 61 кримінальне провадження та склала 33 адмінпротоколи у день голосування. Серед найчастіших порушень: фотографування бюлетенів (149 випадків), незаконна агітація (140 випадків), підкуп виборців (54), пошкодження бюлетеня (38), повідомлення про замінування дільниці (18), спроба винесення бюлетеня (13).

Чого не можна робити під час голосування?

Зокрема, під час голосування на президентських виборах у 2019 році забороняється звітувати про своє волевиявлення.

Чого не можна робити виборцям відповідно до таємниці голосування:

• Виборець не має права фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати цей бюлетень чи робити селфі у кабінках. Так порушується таємниця виборів, що заборонено законом. Інакше буде кримінальне або адміністративне покарання.

• Людина, яка бере гроші за свій голос, незалежно від її життєвих обставин, бере участь у злочинному процесі – підкупі виборців.

• Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування також обмежені у праві здійснювати агітацію за чи проти якогось кандидата, це обмеження стосується й правоохоронців.



Що загрожує за продаж голосу на виборах: інфографіка

Що загрожує порушникам?

За порушення передвиборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Приміром, за статтею "Підкуп виборців" можна отримати чотири роки ув'язнення. А якщо береш участь у каруселі – фотографуєш бюлетень і продаєш свій голос – до двох років. Або штраф до 5100 гривень чи виправні роботи.

Зазначимо, що за 2,5 місяці передвиборчої кампанії до поліції із заявами про порушення зверталися понад 2 тисячі разів. За даними МВС, складено більш ніж півтисячі адмінпротоколів і відкрито майже півтори сотні кримінальних проваджень.

Чого не можна робити на виборчій дільниці: відеопам'ятка