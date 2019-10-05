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      Вибори до місцевих рад будуть мажоритарними, але не в Києві, – Корнієнко

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      У "Слузі народу" прокоментували місцеві вибори
      У "Слузі народу" прокоментували місцеві вибори / ua.news

      У столиці місцеві вибори слід зробити за пропорційною системою з відкритими списками. Так вважає перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

      На місцевому рівні, каже Корнієнко, "ми хочемо мажоритарку – крім Києва". Про це розповів Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Без колишніх: у "Слузі народу" анонсують оновлення на місцевих виборах

      Загалом модель мажоритарних виборів до обласних рад треба побудувати так, щоб від кожної громади обов'язково обрали депутата. Утім, це та інші питання, за словами Корнієнка, ще будуть обговорювати – у процесі роботи над поправками до Виборчого кодексу, який до Ради повернув Володимир Зеленський після ветування.

      ► До слова, у "Слузі народу" прагнуть скоротити термін повноважень депутатів місцевих рад – до 4 років замість 5.

      Зауважимо, що чергові місцеві вибори, згідно з чинним законодавством, проводять:

      • Одночасно на всій території України;
      • В останню неділю жовтня п'ятого року повноважень попередньо обраних органів місцевого самоврядування.

      Наразі мовиться про 25 жовтня 2020 року.

      Однак у команді Зеленського неодноразово заявляли, що вибори можуть відбутись раніше. Зокрема, весною. Сам президент щодо дострокових місцевих виборів висловився коротко: "Не розслабляйтеся".

      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу" – у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Місцеві вибори 2020 Місцеве самоврядування Новини Києва
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