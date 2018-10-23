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      Вибори до Європарламенту – вирішальні в питанні міграційної кризи в ЄС, – прем'єр Угорщини

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      Віктор Орбан
      Віктор Орбан / informator.news

      Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вибори до Європарламенту 2019 року будуть вирішальним моментом для врегулювання міграційної проблеми Європейського союзу.

      Про це повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

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      Зокрема угорський політик звинуватив чинне керівництво ЄС у намаганнях перетворити союз в "Європейську імперію", що має на меті розвиток коштом національних держав.

      "Ті, хто хоче створити Європейську імперію з Європейського союзу, всі вони налаштовані позитивно щодо імміграції. Вони свідомо не змогли використати свою величезну військову міць і політичну силу, щоб захистити Європу від маси мігрантів", – заявив Віктор Орбан.

      Він наголосив, що вибори до Європарламенту, які пройдуть у травні 2019 року стануть визначальними для Європи, оскільки окреслять напрямок руху союзу.

      Нам варто відкидати ідеологію глобалізму і підтримувати замість цього культуру патріотизму,
      – зазначив прем'єр.

      ЗМІ також повідомляють, що угорська опозиція звинувачує владу країни в нецільовому витрачанні коштів, що надходять від ЄС.

      Раніше Віктор Орбан вже заявляв, що чинна "еліта" ЄС не змогла врегулювати міграційну кризу, і результати виборів 2019 року в Європарламент повинні стати відповіддю на її нездатність виконувати свої обов'язки.

      Теги: Новини політики Угорщина Європа
      Джерело: 24 Канал
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