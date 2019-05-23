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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вибори до Європарламенту: чому вони важливі для України та хто має шанси на перемогу

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      Вибори до Європарламенту стартують 23 травня. Першими на виборчі дільниці прийдуть жителі Великої Британії і Нідерландів. Вибори до одного з головних органів ЄС триватимуть три дні. В них візьме участь понад 400 мільйонів громадян з 28 європейських країн.

      Безпрецедентну акцію влаштував найбільший авіаперевізник Європи. На літаках "Люфтганза" вперше поруч з національним прапором Німеччини розмістили стяг ЄС.

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      А ще замість назви авіакомпанії – гасло: "Скажи так Європі". Все, аби привернути увагу європейців до виборів до Європарламенту.

      Акція напередодні виборів до Європарламенту
      Акція напередодні виборів до Європарламенту

      Хто може перемогти на виборах?

      На тлі міграційної кризи і Brexit на континенті набирають популярності праві популісти і націоналісти. А традиційно сильні проєвропейські партії втрачають позиції. І це непокоїть головних гравців ЄС.

      Ми спостерігаємо по всій Європі, що громадяни постали перед важливим, без сумніву історичним вибором. А саме перед необхідністю обрати, чи готові ми демонтувати європейський проект і повернутися до націоналізму, чи навпаки ми будемо реформувати і розвивати його,
      – розповів президент Франції Еммануель Макрон.

      На чинних виборах до Європарламенту праві популісти і євроскептики можуть розраховувати на третину мандатів – кажуть соцопитування.

      Такі політики як лідер італійської Ліги Маттео Сальвіні та очільниця французького Національного фронту Марін Ле Пен використовують невдоволення європейців зниженням темпів економічного зростання та збільшенням кількості нелегальних мігрантів. І обіцяють закрити кордони ЄС для вихідців з третіх країн світу, а також обмежити втручання Брюсселя у внутрішні справи країн-членів.

      Європарламент
      Європарламент

      "Ми більше не хочемо такого Європейського Союзу, який роздмухує в Європі хижі вітри глобалізації. Глобалізація без регулювання означає створення рабів, яких будуть продавати безробітним", – наголосила Марін Ле Пен.

      Чому вибори до Європарламенту важливі для України

      В складі Європарламенту очікують суттєвих змін, які матимуть наслідки і для відносин України та ЄС. Зазначимо, що важливим є те, що Європарламент регулярно закликає до більшої підтримки України та надає фінансову допомогу.

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      Проте праві популісти готові послабити антиросійські санкції. І при цьому не згадують, що гроші на свої кампанії вони отримували також і від Кремля. Москва щедро фінансує європейські націоналістичні рухи у спробі розколоти ЄС. І, звичайно, це загрожує інтересам України, бо це може дійти до скасування санкцій проти Росії.

      За що відповідає Європарламент?Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі. Також парламент розділяє контроль над бюджетом.

      Найбільш видимий результат роботи євродепутатів – це резолюції. Їх ухвалюють на пленарному засіданні більшістю голосів, тому вони відображають політичну позицію всього Європарламенту, який є єдиним органом, обраним громадянами Євросоюзу безпосередньо. І ця позиція Європарламенту є стабільно набагато жорсткішою у своїй критиці дій Кремля порівняно з офіційною позицією ЄС.

      Зазначимо, що зовнішню політику Євросоюзу формує не лише Європарламент. Всі рішення узгоджують з Єврокомісією і Радою ЄС. Важливо, аби політсили, які зараз в складі Європейської народної партії формують більшість в Європарламенті, зберегли її. Соцопитування демонструють: проєвропейські партії можуть розраховувати на половину мандатів.

      Новий склад Європарламенту визначать впродовж чотирьох днів. Всього правом голосу в ЄС користуються понад 400 мільйонів громадян. Вони і обиратимуть 705 депутатів з членів понад 100 європейських партій.

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини України Новини політики Європарламент Євросоюз Європа Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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