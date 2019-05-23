Вибори до Європарламенту: чому вони важливі для України та хто має шанси на перемогу

Вибори до Європарламенту стартують 23 травня. Першими на виборчі дільниці прийдуть жителі Великої Британії і Нідерландів. Вибори до одного з головних органів ЄС триватимуть три дні. В них візьме участь понад 400 мільйонів громадян з 28 європейських країн.

Безпрецедентну акцію влаштував найбільший авіаперевізник Європи. На літаках "Люфтганза" вперше поруч з національним прапором Німеччини розмістили стяг ЄС.

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А ще замість назви авіакомпанії – гасло: "Скажи так Європі". Все, аби привернути увагу європейців до виборів до Європарламенту.



Акція напередодні виборів до Європарламенту

Хто може перемогти на виборах?

На тлі міграційної кризи і Brexit на континенті набирають популярності праві популісти і націоналісти. А традиційно сильні проєвропейські партії втрачають позиції. І це непокоїть головних гравців ЄС.

Ми спостерігаємо по всій Європі, що громадяни постали перед важливим, без сумніву історичним вибором. А саме перед необхідністю обрати, чи готові ми демонтувати європейський проект і повернутися до націоналізму, чи навпаки ми будемо реформувати і розвивати його,

– розповів президент Франції Еммануель Макрон.

На чинних виборах до Європарламенту праві популісти і євроскептики можуть розраховувати на третину мандатів – кажуть соцопитування.

Такі політики як лідер італійської Ліги Маттео Сальвіні та очільниця французького Національного фронту Марін Ле Пен використовують невдоволення європейців зниженням темпів економічного зростання та збільшенням кількості нелегальних мігрантів. І обіцяють закрити кордони ЄС для вихідців з третіх країн світу, а також обмежити втручання Брюсселя у внутрішні справи країн-членів.



Європарламент

"Ми більше не хочемо такого Європейського Союзу, який роздмухує в Європі хижі вітри глобалізації. Глобалізація без регулювання означає створення рабів, яких будуть продавати безробітним", – наголосила Марін Ле Пен.

Чому вибори до Європарламенту важливі для України

В складі Європарламенту очікують суттєвих змін, які матимуть наслідки і для відносин України та ЄС. Зазначимо, що важливим є те, що Європарламент регулярно закликає до більшої підтримки України та надає фінансову допомогу.

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Проте праві популісти готові послабити антиросійські санкції. І при цьому не згадують, що гроші на свої кампанії вони отримували також і від Кремля. Москва щедро фінансує європейські націоналістичні рухи у спробі розколоти ЄС. І, звичайно, це загрожує інтересам України, бо це може дійти до скасування санкцій проти Росії.

За що відповідає Європарламент?Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі. Також парламент розділяє контроль над бюджетом.



Найбільш видимий результат роботи євродепутатів – це резолюції. Їх ухвалюють на пленарному засіданні більшістю голосів, тому вони відображають політичну позицію всього Європарламенту, який є єдиним органом, обраним громадянами Євросоюзу безпосередньо. І ця позиція Європарламенту є стабільно набагато жорсткішою у своїй критиці дій Кремля порівняно з офіційною позицією ЄС.

Зазначимо, що зовнішню політику Євросоюзу формує не лише Європарламент. Всі рішення узгоджують з Єврокомісією і Радою ЄС. Важливо, аби політсили, які зараз в складі Європейської народної партії формують більшість в Європарламенті, зберегли її. Соцопитування демонструють: проєвропейські партії можуть розраховувати на половину мандатів.

Новий склад Європарламенту визначать впродовж чотирьох днів. Всього правом голосу в ЄС користуються понад 400 мільйонів громадян. Вони і обиратимуть 705 депутатів з членів понад 100 європейських партій.