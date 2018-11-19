Вибори і гасла: як політики грають обіцянками і які найчастіше не виконують

В 2019 році в Україні відбудуться президентські і парламентські вибори. Більшість головних гравців уже розпочали торги обіцянками, які в своїй більшості не можна реалізувати.

Журналісти 24 каналу пригадали гасла і обіцянки, які політики виголошують від виборів до виборів, але так і не виконують.

"Покращення вже сьогодні" і "Вона працює"

За словами фахівців, на виборах завжди граються з економічним популізмом або геополітичними напрямами. Деякі обіцянки навіть стали мемами. Зокрема, нагадує виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, у Януковича гасло: "Покращення вже сьогодні" – узагальнені економічні обіцянки. Або в Юлії Тимошенко – "Вона працює". До речі, зауважує експерт, лідер "Батьківщини" зараз повторює колишню обіцянку регіоналів і Януковича – підвищити зарплати, пенсії і знизити тарифи.

Багато яскравих з технологічної точки зору обіцянок, які вдається викласти ємкою фразою, вистрілюють на виборах. Але, як правило, залишаються негативним прикладом невиконаних обіцянок, – говорить Олександр Леонов.

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За його словами, до таких обіцянок можна віднести гасла Віктора Ющенка і "Нашої України" – "Бандитам – тюрми!". Запит на справедливість, який не спрацював, оскільки його важко реалізувати в рамках закону. Тому теж залишився негативним мемом і "Закон – один для всіх".

Червоною ниткою невиконаних обіцянок, які проходять крізь всі кампанії, є боротьба з корупцією і зняття депутатської недоторканності. Плюс боротьба з олігархами, підтримка малого і середнього бізнесу, а також зменшення тіньової економіки.

При цьому, зазначає Олександр Леонов, виконання соціальних обіцянок підвищити зарплати, пенсії і знизити тарифи залежало від зовнішньоекономічної кон’юнктури. І часто не було результатом діяльності тої чи іншої партії чи політика. Більше того, проти прем’єра Тимошенко свого часу навіть було подання до Конституційного суду, тому що вона почала скасовувати соціальні пільги.



Гасло Порошенка з "доопрацюваннями" / Колаж Курс

Відсутність стратегій і некомпетентні обіцянки

На переконання глави Комітету виборців України Олексія Кошеля, в українській політиці є величезна проблема – брак якісних виборчих програм. Від місцевих виборів до загальнонаціональних. Партії ідуть до влади фактично з порожніми руками, з набором гасел, які дуже складно втілити у вигляді конкретних законодавчих кроків.

Досить часто, за його словами, на виборах політики обіцяють зробити те, що не в їх компетенції. Зокрема, на місцевих виборах 2015 року низка кандидатів на посаду міських голів до своїх програм вносили обіцянки загальнодержавного характеру. Вони говорили про реформи чи євроатлантичну інтеграцію. Хоча до їх компетенції входили питання дитсадків, тротуарів, каналізації і водопровідних мереж, озеленення...

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Є проблема нереальних гучних обіцянок, які не можна проконтролювати. Виборча президентська кампанія 2014 року чітко асоціюється з гаслом Олега Ляшка: "Я поверну Україні Крим". Але, крім голого гасла, більше нічого не було запропоновано. Відсутня реалістична стратегія, – наголошує Кошель.

Часто, розповідає фахівець, політичні сили пропонують кроки, які можна назвати дріб’язковими, але цікавими для виборця. Приміром, блок "Наша Україна-Народна самооборона" на парламентських виборах 2007 року пропонував повернення до п’ятибальної системи оцінювання в школах. Це здавалося абсурдом, оскільки ця політична сила дотримувалася принципів інтеграції в європейський освітній простір, говорили про Болонську систему… Але цей пункт був цікавим для виборця старшого віку, який пам’ятає радянське минуле. Тобто програми підміняються піар-фішками, щоб пограти на чутливих нотках окремих електоральних груп.



Пане Ляшко, ви повернули Крим? / Фото з відкритих джерел

Якими будуть найпопулярнішими гасла виборчого циклу-2019?

Політики і далі обіцятимуть економічні преференції, а також гратимуть на темі війни. Хоча, як підкреслюють експерти, жоден з кандидатів у президенти не дав чіткої відповіді щодо того, як завершити війну на Донбасі. Не оминуть своєю увагою і тему корупції і олігархів. ВО "Свобода" декларує "Українське майбутнє – без олігархів".

Як зауважує Олексій Кошель, деякі з кандидатів у президенти вже обіцяють те, що не в компетенції глави держави. Зокрема, змінити Конституцію.

Зміна Конституції – не в компетенції президента, а Верховної Ради. Майбутній президент не може гарантувати, що його політична сила сформує коаліцію "300+", яка виконає кожне слово, обіцяне главою держави. Так само, як і зменшення цін на газ від двох до шести разів – також не компетенція президента,

– підкреслює Кошель.

Експерти не виключають, що політики і партії можуть грати і екологічними гаслами. В Україні екопроблем достатньо. І одного разу – на парламентських виборах 1998 року це спрацювало. Партія зелених отримала чималу підтримку – 8%. Але потім з’ясувалося, що за ними стоять ті ж олігархи і нафтові барони, які наносять шкоду екології.

Спроби "промацати ґрунт" екологічної теми на виборах можна було спостерігати на нещодавні акціях протесту в Кривому Розі і Маріуполі. Зокрема, в Маріуполі пройшла акція "Ми хочемо дихати", на яку зібралося кілька тисяч містян.

Втім, за словами Кошеля, українські зелені пасивні. А в світі зараз підтримують радикальні дії зелених. Вони стали активною силою, яка прикриває незаконні будівництва, зупиняє підприємства-забруднювачі, відстоює екологічні проекти...

Уряди низки держав ухвалюють рішення про заборону пластикових пакетів. Навіть в Україні окремі міськради приймають такі рішення. Хоча вони не реальні до виконання. Швидше, рекомендація. Але це показує, що потреба в таких діях є. Втім, ніхто не вимагає від парламенту виконувати ті чи інші екологічні обіцянки,

– говорить Кошель.

На думку Олександра Леонова, екологічні обіцянки на виборах-2019 навряд чи спрацюють. Бо є багато інших актуальних проблем. Треба починати роботу з міста і району. І робити це, вважає політолог, треба було ще в 2014 році. Особливо в тих регіонах, де є серйозні екологічні проблеми. Спочатку пройти місцеві вибори, створити мережу. Але в Україні "в довгу" мало хто працює.

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