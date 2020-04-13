Вибори мера Києва 2020: експерт дав прогноз щодо кандидатів

Щоб зрозуміти, чим можуть завершитися вибори мера Києва, треба знати, хто конкретно балотуватиметься. Рейтинг Кличка до осені втримається. Дуже важливо, кого висуватимуть у "Слузі народу".

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Політолог зазначає: через рік після перемоги Зеленського і формування нової влади Кличко зберіг свої позиції в Києві і при цьому дистанціювався від Порошенка і його партії Європейська солідарність.

Кличко одним із перших почав вводити карантинні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу. На тлі щоденної комунікації Кличка з киянами жителі столиці забули всі негативні моменти діяльності мера. Приміром, скандал із компанією Укрбуд і кримінальним провадженням проти її президента Максима Микитася. Або інші чисельні проблеми Києва,

– розповідає Андрій Вігірінський.

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Експерт наголошує: результат виборів мера Києва багато залежить від потенційних кандидатів. Зокрема, зауважує Вігірінський, шоумен Сергій Притула, якого готові підтримати 9% киян, не має потенціалу для зростання рейтингу. Якщо Притула балотуватиметься від партії "Голос", то з ним це може зіграти злий жарт, як із Вакарчуком. Відомий фронтмен пішов у парламент і не витримав нелегкої політичної долі. Плюс шлейф розчарування серед молоді, які підтримували "Голос".

Те що було актуально рік тому, – нові обличчя, наразі не працює. На місцевих виборах люди обирають того, хто до них ближчий. Не партійний бренд грає визначальну роль, а наскільки активний той чи інший місцевий діяч,

– підкреслює Андрій Вігірінський.

Що стосується провладної партії "Слуга народу", то, зазначає експерт, ситуація з визначенням можливого кандидата в мери Києва дуже змінилася. Восени на цю роль розглядався нардеп Олександр Ткаченко, один із авторів нової редакції закону про столицю. Наразі закон про столицю, яким перерозподілялися повноваження мера Києва і голови КМДА, відійшов на другий план. Кличко, схоже, знайшов спільну мову з Офісом президента Зеленського. При цьому активізувався інший кандидат від "Слуги народу" – ресторатор Микола Тищенко. Вігірінський зауважує: Тищенко потрапив у кілька скандалів. У нардепа погана комунікація з мас-медіа. Тому є сумніви, що Тищенко збере потрібну кількість голосів у Києві, щоб конкурувати з Кличком.

Які суспільно-політичні настрої киян

Згідно результатів опитування, проведеного групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року серед мешканців Києва, розподілилися наступним чином:

Віталій Кличко – 38,7% серед тих, хто визначився із вибором;

Сергій Притула – 9,1%;

Олександр Ткаченко – 8,8%;

Андрій Пальчевський – 8,2%;

Олександр Омельченко – 6,4%;

Олександр Попов – 5,2%;

Борислав Береза – 4,4%.

Рейтинги інших кандидатів – менше 4%. Не визначилися з вибором – близько чверті опитаних.

Лідером електоральних симпатій на виборах до міської ради є партія "Слуга народу". Її підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 18,6% таких опитаних проголосували б за партію "Європейська солідарність", 13,5% – за партію УДАР, 9,4% – партію "Батьківщина", 7,2% – партію "Опозиційна платформа – За життя", 5,9% – партію "Голос". Не визначилися із вибором близько чверті опитаних.



Грошова застава для кандидатів у мери / Інфографіка 24 каналу