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      Вибори мера Києва: хто основний кандидат від "Слуги народу"

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      Хто основний кандидат від "Слуги народу" на посаду мера Києва / Liga.net

      Політична партія "Слуга народу" розглядає народного депутата Олександра Ткаченка як основного кандидата на посаду міського голови Києва.

      Ткаченко має комплексне бачення розвитку Києва, про це голова політсили Олександр Корнієнко розповів в інтервʼю виданню "НВ".

      Цікаво: Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?

      Водночас Корнієнко зазначив, що вибори в Києві відбудуться разом з усіма місцевими виборами – наступного року.

      Як вирішить партія. Є різні люди, у яких є бачення розвитку столиці. В Олександра — комплексне, і він не соромиться ним ділитися. Логічно, що його розглядають як одного з основних кандидатів,
      – пояснив він. 

      Що відомо про Олександра Ткаченка?Це – керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу", а раніше – генеральний директор "1+1". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах. Про його декларацію та інші важливі моменти читайте тут. 

      Що каже соціологія?

      Якби вибори мера Києва відбувалися у жовтні, чинний міський голова столиці Віталій Кличко мав би високі шанси здобути в них перемогу – його підтримують 27,1% киян, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

      Також Кличко лідирує й серед тих, хто вже визначився – 36,6%. Одразу за Кличком йде представник "Слуги народу" Олександр Ткаченковін отримав 13,3% голосів. 

      Вибори мера Києва
      Кого кияни хочуть бачити мером? / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Слуга народу Олександр Корнієнко Місцеві вибори 2020 Олександр Ткаченко
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