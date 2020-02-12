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      Вибори на Донбасі плануємо провести на 100% за українським законодавством, – Єрмак

      238 Читать новость на русском
      Андрій Єрмак / Ua.news

      Офіс Президента планує провести вибори на Донбасі відповідно до українського законодавства. Для цього потрібно, аби на території не було іноземних військових угруповань, а кордон перейшов під контроль України.

      Про це новопризначений керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів під час брифінгу.

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      "Відповідно до українського законодавства неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-яке іноземне військове угруповання чи незаконно озброєні люди, а кордон України не контрольований урядом України. Вибори ми плануємо провести на 100% до нашого законодавства", – зазначив Єрмак.

      Також додав, що одним із дуже важливих факторів вони вважають розвиток Донбасу. За словами Єрмака, у них є мрія, яку здійснюватимуть після закінчення війни та встановлення контролю за українським кордоном.

      Ми хочемо зробити там сучасний економічний хаб. Завести якісь нові технології, бізнеси. Це дійсно наша територія і вона заслуговує на те, щоб отримати друге життя. Ми повинні зробити з Донбасу дійсно квітучий край, в якому буде розвиватись економіка,
      – сказав глава Офісу Президента.

      Що відомо про призначення Єрмака головою ОП? Одразу після інавгурації 21 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Єрмака своїм помічником. В Офісі Президента він займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою.

      Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про відставку Богдана. Пізніше інформацію підтвердили офіційно. Вже 11 лютого 2020 року президент підписав указ про призначення Єрмака замість Андрія Богдана на посаду керівника Офісу Президента. Також відомо, що між двома Андріями виникав конфлікт.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Єрмак Офіс Президента Війна на Донбасі Україна – Росія
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