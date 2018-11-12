01:05
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      "Вибори" на Донбасі: прокуратура відкрила кримінальну справу за незаконні дії сепаратистів

      100 Читать новость на русском

      З огляду на незаконні дії сепаратистів щодо псевдовиборів Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу за статтею "посягання на територіальну цілісність та недоторканість" країни.

      За цією статтею організаторам та учасникам виборів загрожує довічне ув'язнення.

      Читайте також: Людей дійсно примушували йти на "вибори" на окупованих територіях, – Мацука

      А президент Порошенко звернувся до ЄС з проханням запровадити санкції щодо осіб, причетних до організації псевдовиборів. В Державному департаменті США заявили, що вибори в ОРДЛО це лише спроба узаконити псевдореспубліки, а світові організації вважають голосування незаконним.

      На Донбасі мешканців заманювали на дільниці дешевими продуктами та концертами, але не це стало причиною високої явки, про яку трублять російські ЗМІ. СБУ ще напередодні виборів повідомила про замовлені з Кремля показники.

      Так явка мала скласти не менше 70%, переможцем в так званій "ДНР" призначили Пушиліна, а в "ЛНР" – Пасічника. Тож голоси в псевдореспубліках порахували швидко.

      Леонід Пасічник (ліворуч) та Денис Пушилін (праворуч)
      Леонід Пасічник (ліворуч) та Денис Пушилін (праворуч)

      А в Кремлі поспішили заявити: вибори пройшли у відповідності до мінських домовленостей. Пропагандистські російські ЗМІ знайшли навіть міжнародних спостерігачів, які начебто засвідчили законність виборів. Демократичні країни, навпаки, засудили псевдовибори на окупованих територіях. Представники міжнародних організацій ще за два тижні до голосування на Донбасі заявили про нелегітимність плебісциту. Ці заяви підтримали і в ОБСЄ.

      Про те, що не визнають псевдовибори на Донбасі, заявили 10 країн ЄС. Євросоюз засуджує ці "вибори", оскільки вони є порушенням міжнародного законодавства, підривають домовленості, установлені мінськими угодами, і порушують суверенітет та законодавство України

      Учасники нормандського формату – Німеччина та Франція – також виступили із засудженням псевдовиборів. У німецькому уряді оприлюднили відповідну заяву.

      Президент Франції та канцлер підкреслили, що протиправні і незаконні вибори в деяких районах Донецької і Луганської областей, які у неділю були проведені всупереч численним закликам міжнародної спільноти, не відповідають духу Мінських угод і декларації чотирьох глав держав і урядів нормандського формату,
      – йдеться в заяві.

      хроніка подій
      Теги: Новини України Новини Росії Псевдовибори на окупованому Донбасі ГПУ Україна – Росія Євросоюз
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 12 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel
      сьогодні , 00:01 Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      12 листопада , 23:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Головні новини 12 листопада: старі нові вожді окупованого Донбасу, арешт Павловського
      12 листопада , 22:50 Головні новини 12 листопада: старі нові вожді окупованого Донбасу, арешт Павловського
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      12 листопада , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці
      12 листопада , 21:01 Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У столиці розібрали снігову барикаду на Інститутській
       14 лютого 2014 , 12:19
      З’явилося відео сутички футболістів та поліції, яка застосувала сльозогінний газ
       4 вересня 2016 , 18:16
      Названа точна кількість автомобілів в Україні та їх середній вік
       9 серпня , 11:05
      Як продати "Запорожець" за 30 тисяч євро: Фото
       2 листопада , 08:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук