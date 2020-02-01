Вибори на Донбасі у жовтні: як у Зеленського планують досягти цього

За законодавством вибори неможливі, якщо на територіях перебувають іноземні збройні формування. Тому Україна робитиме все, щоб на наступній нормандській зустрічі домовитися про контроль над кордоном. А в жовтні таки провести місцеві вибори на всій території країни.

На нормандські перемовини Україна привезе новий пакет домовленостей, що дозволять провести місцеві вибори в жовтні 2020 року. Про це заявив помічник Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю засновнику "KRYM – критичне мислення" Володимиру Федорину.

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Сподіваюся, що ми зробимо кроки для того, щоб місцеві вибори за українськими законами пройшли по всій території України (і на Донбасі – 24 канал),

– зазначив Єрмак.

Помічник президента нагадав, що за законодавством України вибори не можна проводити там, де є іноземні збройні формування. Українська сторона вирішуватиме, як зробити так, щоб отримати контроль над кордоном до виборів.

"У мене, як і у всіх, багато питань до Мінських угод. Але це єдиний документ, який сьогодні узгоджений, там дійсно є положення, згідно з яким кордон передається після виборів", – додав Єрмак.

Важливо! Наступна зустріч у нормандському форматі запланована на квітень у Берліні.

Що відомо про засідання ТКГ у 2020 році

16 січня у Мінську відбулося перше у новому році засідання Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили припинення вогню та нові ділянки розведення сил на Сході України.

29 січня відбулося ще одне засідання. Сторони обговорили звільнення утримуваних між Україною та Росією, припинення вогню на Сході та питання кордону, який наразі контролюють окупанти.



Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу