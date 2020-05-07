Вибори на окупованому Донбасі: у Держдепі США назвали умову

Українська влада планує провести місцеві вибори в Україні 25 жовтня, зокрема й на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Однак у Держдепі США заявили, що це неможливо допоки там лунають постріли.

Про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент, пише "Голос Америки". За його словами, провести чесне голосування на Донбасі можливо лише за умов повного припинення вогню, виведення Росією військ та отримання Україною контролю над її кордоном.

До слова Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня, – Корнієнко

І все це умови мінських домовленостей, які сторони мають виконувати. Хоча Росія їх вкотре ігнорує.

"Це війна Росії. Росія почала її і Росія привела війська, які продовжують вбивати українців на українській землі… Росія має виконати зобов’язання, які взяла на себе у вересні 2014 і лютому 2015 року", – наголосив Кент.

Що відомо про вибори на Донбасі 6 травня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вибори в Україні мають відбутись 25 жовтня. Ба більше, він сподівається, що вони пройдуть й на території окупованого Донбасу. Відповідний проєкт рішення про їх проведення винесуть на розгляд парламенту до кінця червня.



Однак раніше Володимир Зеленський наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО можливе лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.