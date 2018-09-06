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"Вибори" на окупованому Донбасі: у Путіна зробили першу заяву

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У Путіна прокоментували свою причетність до "виборів" на Донбасі
У Путіна прокоментували свою причетність до "виборів" на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація не має жодного відношення до підготовки можливих "виборів" нового ватажка проросійських бойовиків на території окупованої Донецької і Луганської областей.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

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24 Канал повідомляв, що на окупованих територіях Донеччини і Луганщини восени планують провести "вибори" нового ватажка проросійських бойовиків у зв'язку з вбивством Олександра Захарченка.

Цю інформацію потрібно все ж таки в "ЛНР" і "ДНР" підтверджувати. Ці рішення не ухвалюються в Москві, тим паче, після тих подій, що відбулися, я маю на увазі терористичний акт добре відомий (ліквідація 31 серпня ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, – 24 Канал)", – заявив Пєсков.

Також, представник Кремля зазначив, що інформацію про терміни проведення "виборів" і кандидатів потрібно дізнаватися у представників окупованих регіонів.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.

Новим головою псевдоутворення тимчасово став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Донецька Вбивство Захарченка
Джерело: 24 Канал
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