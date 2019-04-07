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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Блог Соцмережі

      Вибори показали, що емоції перемагають ідеї, або Емократія замість демократії

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Є один спосіб, як припинити звинувачувати демократію у багатьох сучасних бідах, зокрема, й у неймовірному результаті коміка.

      Рецепт такий: беремо слово "демократія", вилучаємо першу літеру й отримуємо "емократію", владу емоцій (без емоджі це слово писати навіть не варто:))

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      Як працює емократія?

      Дуже просто: розчарування чинною владою долається новим зачаруванням телевізійним образом. Нерозривна емоційна спіраль. Заклик "Думай" не працює, бо це робота так званого "повільного мислення", а воно, як відомо, ліниве, і вимагає чимало мозкових ресурсів.

      Запровадження слова "емократія" приписують відомій публіцистці Аян Хірсі Алі, яка ненавмисне використала його в одній із своїх промов на початку цього року. Хоча те, що емоції впливають на політику, помітили давно. 2008 року французький політолог Домінік Муазі написав книгу "Геополітика емоцій", у якій предметно пояснив, як емоції надії, приниження і страху впливають на міждержавні відносини і навіть рухають цивілізаціями.

      Емоції перемагають ідеї. Принаймні поки. Принаймні на коротких дистанціях. Але довгі відстані це їх слабке місце. Тому розчарування можна дозволити собі хіба як тимчасову слабкість.

      Автор: Андрій Мельник

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Публікації
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