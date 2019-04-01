Другий тур виборів президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації

В Україні проведуть другий тур виборів президента, у якому за посаду позмагаються лідер перегонів Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Щоб проголосувати у другому турі виборів не за місцем прописки, треба знову змінити місце голосування, як у першому турі.

Як проголосувати тим, хто живе не за місцем реєстрації, – далі в матеріалі 24 каналу.

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Як знайти себе у виборчих списках?

Попередні списки виборців складають органи ведення Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку тільки на одній виборчій дільниці.

Орган ведення Держреєстру виборців не пізніш як за 8 днів до дня другого туру виборів передає примірник попереднього списку виборців та іменні запрошення дільничній виборчій комісії. Тобто не пізніше як 13 квітня 2019 року на виборчих дільницях з’являться попередні списки виборців.

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Дільнична виборча комісія наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення. Тобто з 14 квітня кожен охочий може підійти на свою виборчу дільницю та перевірити, чи є його прізвище у списку виборців і чи правильно написані всі ініціали.



Знайти себе в списках можна, звернувшись до Державного реєстру виборців

Важливо перевірити точність всіх особистих даних, згідно з записом у паспорті. Інакше в день голосування вам можуть не видати бюлетень. Також обов’язково в день голосування, 21 квітня, мати при собі паспорт чи інший документ, який підтверджує українське громадянство.

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Дільнична виборча комісія не пізніше як за 5 днів до дня виборів – тобто до 15 квітня – надсилає кожному виборцю іменне запрошення. У запрошенні вказано, що виборця включили до попереднього списку виборців, написана адреса дільничної комісії, її номер телефону і розклад роботи, а також час і місце голосування. Виборцям, щодо яких є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, повідомляють, що їм нададуть можливість проголосувати за місцем перебування.

Що робити, якщо не прийшло запрошення на вибори?

Якщо Ви не отримали запрошення, треба звернутися до Держреєстру виборців. Це можна зробити за допомогою онлайн-сервісу "Особистий кабінет виборця" на веб-сторінці "Державний реєстр виборців". На сайті треба зареєструвати і зробити відповідний запит. Приблизно протягом доби Ви отримаєте інформацію про свої дані у Держреєстрі виборців.

Як проголосувати не за місцем реєстрації?

Не пізніше, як за 5 днів до виборів – тобто до 16 квітня – знайти найближчий до себе Держреєстр виборців.



Потрібно написати заяву і надати оригінали паспорта та інших документів

У Держреєстрі виборців треба показати оригінали документів та якісь причини того, чому Ви хочете голосувати не за місцем прописки: паспорт, довідку з навчання, місця роботи, дані про право власності або оренду житла, документи про робоче відрядження чи просто квитки на потяг у те місто, де збираєтесь голосувати.

паспорт, довідку з навчання, місця роботи, дані про право власності або оренду житла, документи про робоче відрядження чи просто квитки на потяг у те місто, де збираєтесь голосувати. Написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування і все.

Вам нададуть посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, з яким (а також з паспортом) треба буде прийти голосувати 21 квітня. Це посвідчення діє одноразово.

Як проголосувати переселенцям і жителям окупованих територій?

Процедура схожа на звичайну зміну місця голосування. Жителі тимчасово окупованих територій можуть змінити місце голосування у будь-який день, але не пізніше, ніж за 5 днів до дня виборів, тобто до 15 квітня.



Внутрішнім переселенцям потрібен тільки паспорт

Прописані на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини виборці можуть не додавати до заяви про зміну місця голосування документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

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Треба знайти найближчий до себе Держреєстр виборців, прийти туди тільки з паспортом і написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування.

Як голосувати українцям, що перебувають у Росії?

У другому турі президентських виборів, як і в першому, українці, які перебувають у Росії, не зможуть проголосувати на дільницях при посольстві і консульствах України. Усе тому, що ЦВК закрила дільниці для голосування в Росії на підставі рішення Міністерства закордонних справ. Причина зрозуміла – Україна не може гарантувати безпеку своїх громадян під час голосування на території країни-агресора.



Українці в Росії можуть проголосувати в Грузії, Казахстані або Фінляндії

ЦВК ліквідувала п’ять виборчих дільниць на території Росії. Проте замість них українці можуть проголосувати на закордонних дільницях на території Посольств України у Грузії, Казахстані та Фінляндії.

При цьому українці, які тимчасово перебувають у Росії, можуть поголосувати за місцем своєї реєстрації в Україні.

Інші громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні завчасно подбати про включення до списків виборців на дільницях та подати заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.