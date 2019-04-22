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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Вибори президента-2019: ОПОРА оприлюднила паралельні результати голосування

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      Зеленський перемагає на виборах президента України
      Зеленський перемагає на виборах президента України / Колаж 24 каналу

      Незалежні спостерігачі громадської мережі "Опора" паралельно підрахували голоси, які українці віддали за одного з кандидатів у другому турі президентських виборів 21 квітня. Впевнену перемогу отримує лідер "95 Кварталу" Володимир Зеленський.

      Організація порахувала паралельно голоси українців на виборах базуючись на 1299 звітах, які підготували офіційно зареєстровані спостерігачі.

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      Із 99% впевненістю ОПОРА може заявити про такі результати другого туру виборів: Володимир Зеленський отримав 73,2% голосів виборців, а Петро Порошенко – 24,3%. Ще 2,5% бюлетенів – недійсні,
      – наголосили активісти.

      вибори президента, голосування, зеленський, порошенко
      Результати виборів за даними ОПОРИ

      Голова правління організації Ольга Айвазовська зауважила, що голосування пройшло без конфліктів, з дотриманням норм українського законодавства та відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Масштабних чи суттєвих порушень не було

      "День виборів пройшов на високому рівні, і їх кількість і тип мало відрізняється порівняно з першим туром виборців. Але тенденція є позитивною, тобто відсотково кількість дільниць, на яких наші спостерігачі зафіксували порушення, є значно меншою", - зазначила вона.

      Найчастішим порушенням під час голосування були спроби видачі членами виборчих комісій бюлетенів виборцям, які не пред’явили потрібні документи.

      Які офіційні результати виборів президента? В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 97,68% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,14% голосів, а Петро Порошенко – 24,53%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

      Водночас, відповідно до остаточних результатів екзит полу Володимир Зеленський отримує 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

       

       

       

      blog_ava
      Як голосували у другому турі президентських виборів-2019: головне
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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