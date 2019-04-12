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      Скільки українців змінили місце голосування на виборах і до коли це можна зробити

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      Місце голосування вже змінили 156 тисяч виборців
      Місце голосування вже змінили 156 тисяч виборців / Фото 24 каналу

      Понад 156 тисяч українських виборців уже змінили місце голосування перед другим туром президентських виборів, які відбудуться 21 квітня. Найбільше перереєстрованих виборців – жителі окупованої Донеччини і Луганщини.

      Про це свідчать дані Державного реєстру виборців станом на 12 квітня. Кількість виборців, що змінює місце голосування, кожного дня різко збільшується.

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      Наразі найбільша кількість виборців хоче проголосувати на дільницях у Києві – 27 520 громадян. Окрім того, багато українців обрали місцем голосування Київську область – 16 263 особи, Харківську – 11 635 осіб та Одеську – 10 095 осіб.

      Серед виборців анексованого Криму місце голосування вже змінили 2 735 українців, з окупованої Донецької області – 34 532 виборців, а з Луганської – 18 322 виборців.

      Ще 2405 українців виявили бажання голосувати поза межами України на закордонних виборчих дільницях.

      Тому, загалом наразі можливістю тимчасово змінити місце голосування скористалися 156 тисяч 618 виборців.

      Важливо! Тимчасово змінити місце голосування можна до 15 квітня.

      Як проголосувати не за місцем прописки:

      1. Перевірте, чи ви є у реєстрі виборців.
      2. З паспортом громадянина України особисто прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців. Там потрібно буде подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою бажаєте проголосувати.
      3. Разом із паспортом принести до відділу ведення Державного реєстру виборців документ, який підтверджує необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. Такими документами може бути: довідка про відрядження, з місця навчання, договір найму (оренди) житла, документ, що підтверджує право власності на житло, проїзні документи, путівка в санаторій тощо. Список не є вичерпним. Підставою для тимчасової зміни місця голосування може бути, наприклад, і проживання у своїх родичів (при підтвердженні родинних зав'язків).


      Як змінити місце голосування на виборах

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини Києва Новини Криму Новини Донецька Новини Луганська
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