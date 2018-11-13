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      Вибори президента 2019 відбудуться без камер відеоспостереження

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      Вибори президента 2019
      Вибори президента 2019 / Фото з відкритих джерел

      На дільницях під час президентських виборів 2019 не буде камер відеоспостереження, адже у проекті Державного бюджету на 2019 рік цього не передбачено.

      Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко.

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      Радченко зазначив, що це дорого. Адже закупівля для розміщення камер становила майже 1 мільярд гривень, при чому це трохи за іншим курсом відносно до долара.

      "Друга статистична інформація: за період трансляції цих камер в онлайн-режимі було здійснено 262 тисяч заходів для того, щоб подивитися, що робиться на дільниці. Скажіть, будь ласка, трата мільярду з таким результатом виправдана? Як на мене, не дуже", — заявив заступник голови ЦВК.

      Він додав, що у проекті державного бюджету на вибори Президента України "закупівля або здійснення будь-яких речей, пов'язаних з онлайн-трансляцією того, що відбувається на дільницях, не передбачено".

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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