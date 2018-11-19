Де-факто президентська кампанія триває близько півроку. Про що свідчать численні бігборди і реклама по телебаченню та в соцмережах. Коли офіційно почнеться кампанія, і якою вона буде, – в матеріалі 24 каналу.

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Початок виборів Президента України

1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України. Тобто голосування має відбутися 31 березня 2019 року.



Верховна Рада повинна проголосувати за постанову про початок виборів президента

2. Призначає вибори Верховна Рада не пізніше, як за сто днів до дня виборів. Тобто не пізніше 21 грудня парламент повинен проголосувати за відповідну постанову. Сама кампанія триває дев’яносто днів, і про її початок оголошує Центральна виборча комісія. Це має статися не пізніше 31 грудня 2018 року.

Хто може стати Президентом України?

1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата.

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2. Для реєстрації в ЦВК кандидату або партії необхідно внести грошову заставу у розмірі двох мільйонів п’ятсот тисяч гривень. У випадку програшу, застава не повертається. Крім того, кандидат повинен надати декларацію про доходи за рік, що передує року початку виборів. Національне агентство з питань запобігання корупції надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації.



Кожен громадянин України, що досяг 35-ти років, може обратися президентом

3. Подання документів закінчується за п’ятдесят п’ять днів до дня виборів. Тобто до 8 лютого 2019 року українці знатимуть усіх кандидатів у президенти.

4. Законом передбачено зняття з реєстрації кандидата, зокрема, за його власним бажанням чи з втратою працездатності. При цьому, як зауважує глава Комітету виборців України Олексій Кошель, зняти кандидата в президента з реєстрації за серйозні порушення фактично нереально.

Якщо ввести норму зняття кандидатів за підкуп виборців, то працюватиме механізм політичної розправи. Будуть приклади псевдопідкупу, щоб зняти конкурента. Тут має діяти більш якісна законодавча база і робота правоохоронних органів,

– зауважує Олексій Кошель.

Агітація та пропаганда

1. Кандидат на пост президента для фінансування передвиборної агітації зобов'язаний утворити свій один виборчий фонд у банку в Києві. Рахунок повинен бути тільки у гривнях.

2. Передвиборча агітація здійснюється за рахунок Держбюджету і виборчого фонду кандидата. Передвиборча агітація може проводитися у таких формах:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій – суб’єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів на пост Президента України;



Офіційно вибори не почалися, але кандидати давно почали агітацію

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4) оприлюднення в друкованих та електронних ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;

5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач.

2. Забороняється:

1) поширювати матеріали, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;



Підкуп заборонено, але зняти кандидата з реєстрації за це не можна

2) розповсюджувати завідомо неправдиві відомості про кандидата;

3) проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей.

Особливості виборів президента-2019

За словами Олексія Кошеля, кожна виборча кампанія має свою специфіку. На цих виборах вперше немає змагання двох основних кандидатів. Раніше завжди були відомі два фаворити президентських виборів: Кучма-Симоненко, Ющенко-Янукович, Тимошенко-Янукович. А зараз дуже висока конкуренція за вихід у другий тур.

Як зауважує експерт, це зумовлює використання кандидатами різних політтехнологій і механізмів впливу на результати виборів.

1. Адміністратиавний ресурс

Глава КВУ зазначає: найбільше адмінресурс використовувався при президентах Кучмі і Януковичі. Це був дуже потужний інструмент фальсифікації результатів виборів. У вертикалі адмінресурсу були задіяні представники держпідприємств. Зокрема, "Укрзалізниця", яка перевозила "тітушок", суддівська вертикаль, освітяни, система охорони здоров’я.

Зараз, говорить Кошель, адмінресурсом теж лякають, але, вважає фахівець, він дуже розпорошений. На місцевому рівні такі спроби контролює опозиція. Приміром, у 12 з 15 облрад більшість становлять представники опозиції. Схожа картина на рівні районів. Це другорядна технологія.

2. Підкуп виборців

Технологія прямого і непрямого підкупу виборців, на думку Олексія Кошеля, може бути результативною. Хоча на президентських виборах її менше використовують, але через жорстку боротьбу за вихід до другого туру можуть задіяти.

Схема докупівлі кількох відсотків голосів може спрацювати непомітно – через мережі депутатів-мажоритарників і представників органів самоврядування. А безкарність призводить до того, що технологію задіють активно. Адже ми досі не маємо результативних кримінальних справ щодо тих, хто організовував схеми підкупу виборців,

– наголосив Кошель.



У різних формах виборців підкупатимуть

При цьому, за його словами, так звані каруселі, фотографування бюлетенів у день голосування – складові механізму підкупу виборців.

3. Російське втручання

На переконання Олексія Кошеля, ключова проблема – ризик російського втручання. У 2014 році з боку росіян була спроба кібератаки державної системи Вибори. Кілька місяців тому ЦВК звернулася до влади з проханням виділити 36 мільйонів гривень для захисту системи. Але поки грошей немає.



Найбільша загроза – втручання Росії

Втім, більш серйозний вплив, за його словами, – фінансові ресурси.

Факт російських грошей був вагомим завжди на виборах в Україні. Це можуть бути стимули для наших бізнесменів, яким нададуть преференції на російському ринку. А вони в обмін підтримуватимуть проросійського кандидата чи партію. Плюс телеканали, де агітуватимуть за проросійського кандидата. Можуть бути більш жорсткі методи, які вже мали місце. Псевдозамінування виборчих дільниць, псевдотеракти, навіть теракти, щоб вплинути на явку в потрібних регіонах,

– підкреслює Олексій Кошель.

На його думку, якщо між кандидатами різниця, умовно, сто голосів, то навіть поширення неправдивої інформації може вплинути на кінцевий результат. Зокрема, зауважує експерт, до цього часу "Однокласники", "ВКонтакті" і "Mail.ru" входять у топ-20 українських ресурсів. І їх досить широко використовує "Опоблок". Тому, наголошує Кошель, треба вибудовувати серйозну систему захисту від російського втручання.