Вибори президента України-2019: хто стане наступним президентом

За попередніми даними підрахунку голосів і результатами екзит-полів до другого туру президентських виборів-2019 виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. У кого, які шанси і що може вплинути на результати другого туру.

Хто стане наступним президентом України, аналізували журналісти сайту 24 каналу.

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Результати виборів майже без сюрпризів

Результати Національного екзит-полу підтвердили дані останніх соцопитувань з невеликими похибками. Лідером залишився Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. На другому місці Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко – 9,7% та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко –7,1%.

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Після підрахунку ЦВК понад 70% голосів:

Володимир Зеленський набирає 30,4% голосів виборців

Петро Порошенко 16,11%

За Юлію Тимошенко проголосували 13,21% виборців, за Юрія Бойка – 11,53%, за Анатолія Гриценка – 7,06%. Явка склала 62,72% виборців.



Юлія Тимошенко остаточно втратила шанс стати президентом України?

За словами директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, проти основного політичного противника Порошенка – Тимошенко було одразу кілька технічних кандидатів-спойлерів, аж до однофамільців.

У ЦВК уже повідомили, що другий тур виборів буде – він відбудеться 21 квітня. У штабі Юлії Тимошенко поки не погоджуються з такими цифрами і навіть звинуватили соціологів у маніпуляціях.

Втім, схоже, що до другого туру вийдуть умовно новий політик Володимир Зеленський, якого вважають ставлеником олігарха Коломойського, і старий політик – діючий президент Петро Порошенко.

Хто кого підтримає у другому турі

На переконання спостерігачів, відкритих союзів не буде. Як зазначає політолог Андрій Вігірінський, у другому турі зійдуться представник опозиції і умовно партії влади. Тому ніхто з опозиційних кандидатів не підтримає публічно Порошенка.

За словами директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, кандидати в президенти, які не потрапили до другого туру, швидше за все, займатимуться контрагітацією проти переможців. Підтримувати когось навряд чи вони захочуть, оскільки попереду парламентські вибори. До речі, Анатолій Гриценко заявив, що Порошенка не підтримає за жодних умов.

При цьому, зауважує Давидюк, плітки про домовленість Зеленського і Тимошенко не безпідставні. Це можливо, мінімум, на базі їхньої дружби з одним олігархом. Для Зеленського це закриє питання, що в нього немає політичного досвіду. Для Тимошенко роз’яснить політичне майбутнє – вона зайде на посаду прем’єра.

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Водночас, як вважає Вігірінський, Зеленському з огляду на його кампанію – уособлення нового обличчя не з політики немає сенсу публічно з кимось об’єднуватися. Це перекреслить його кампанію.

З Тимошенко Зеленський не об’єднається. Це різні стратегії, ідеології і технології. До того ж вони йдуть на парламентські вибори і планують створити коаліцію,

– зазначає Вігірінський.



Тимошенко і Зеленський можуть об’єднатися, але не публічно

Експерти зауважують: перетікання голосів від інших кандидатів до Зеленського і Порошенка не можна точно спрогнозувати. Для багатьох це стане сюрпризом.

На думку Давидюка, до Порошенка найбільше перейдуть голоси екс-глави СБУ Ігоря Смешка, частина виборців Анатолія Гриценка і соціально-дотаційна частина електорату Юлії Тимошенко. Ті, хто отримав соціальну допомогу напередодні виборів. Зеленському перейдуть голоси від Юрія Бойка і тих, хто потрапляє в антирейтинг Порошенка і прийде на вибори.

Шанси на перемогу п’ятдесят на п’ятдесят

Микола Давидюк вважає: шанси на перемогу – п’ятдесят на п’ятдесят. Зеленський і Порошенко гратимуть один проти одного, знижаючи явку на території опонента, і використовуватимуть тему Росії як ворога. Порошенко більш глибоко задіє адмінрерурс.

Андрій Вігірінський підкреслює: Порошенку, щоб виграти, треба вдвічі збільшити свій нинішній результат.

У першій п’ятірці, крім Порошенка, всі інші представляють опозицію. Тобто всі решта – проти Порошенка. Як за три тижні чесно можна подолати розрив у 15% – близько трьох мільйонів голосів? 17-18% голосів у Порошенка – це його стеля,

– говорить Андрій Вігірінський.

За цей час, на його думку, Порошенко не покращить суттєво умови життя українців. Можна використати козир тарифів – пообіцяти, що вони не зростатимуть. Додаткові соціальні виплати. Порошенко гратиме на дискредитації Зеленського. Крім того, явка, схоже, буде нижчою. І це на користь Порошенка. Діятиме так звана агітаційна сітка з підкупу виборців. Цей електорат прийде і проголосує за Порошенка.



Чи зможе Порошенко чесно наздогнати і перегнати Зеленського

Політолог Віктор Небоженко переконаний, тепер вся ця машина соціальної корупції бідних верств населення, змінюючи господарів, працюватиме завжди. Відбуватиметься знецінення базового принципу справедливих, чесних загальнонаціональних і таємних виборів.

Перший тур президентських виборів не спростив завдання вибору політичного майбутнього України ні політичним елітам, ні основній масі виборців. Все тільки ускладнилося. Українці, навчені гірким досвідом президентства Порошенка, вже за першими ж кроками будь-якого нового президента швидко розберуться з ким мають справу – самостійним політиком або людиною з "подвійним дном",

– підкреслив Віктор Небоженко.

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