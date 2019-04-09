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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вибори президента України показали створення нової релігії, – релігієзнавець

      533 Читать новость на русском
      Лідер першого туру виборів президента України Володимир Зеленський
      Лідер першого туру виборів президента України Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні українці перебувають у системі, в якій цінність людини нульова. В Україні відбувається народження нової релігії войовничого секуляризму – відвернення від релігії як такої в суспільстві.

      Християнство з його ціннісним базисом мало вплинуло на результати виборів президента, вважає релігієзнавець з Інституту філософії імені Сковороди Оксана Горкуша, повідомляє "Главком".

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      "Ми казали, що найбільше люди довіряють церкві, волонтерам, але раптом ми побачили, що наші громадяни довіряють телевізору та інтернету. Сьогодні ми з вами є свідками створення нової релігії – войовничого секуляризму", – сказала Горкуша.

      Українці у першому турі виборів президента проголосували за вульгарний утилітаризм помножений на легковажний інфантилізм. Зауважимо, що лідером першого туру став кандидат Володимир Зеленський.

      Свідомість уже стала підпорядкована певним каналам і інформаційним потокам. Найлегше сповідувати програму, яка не потребує включення в дійсність людини, лише перебування у віртуальному просторі, яка не потребує жодної жертви для людей,
      – зауважила релігієзнавець.

      Суспільство надзвичайно втомлене за 5 років війни. Люди емоційно виснажені і не можуть сприймати реальність, тому є бажання втекти. І тут з картинки людині пропонують іншу віртуальну реальність.

      Але треба пам’ятати твір Карла Коллоді "Пінокіо", де дерев’яний хлопчик на шляху до становлення себе як дитини потрапляє до рук шахрая, який пропонує йому країну мрій, зауважила Горкуша. Сьогодні всі українці переживають теж саме. Треба повертати цінність, сенс, бо сьогодні нам замість героїв пропонують персонажі, резюмувала релігієзнавець.

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      Що таке утилітаризм? Оцінювання речей, предметів, процесів, явищ з погляду на їхню корисність, можливість їх використання для досягнення цілей і задоволення потреб. Прагнення діставати з усього безпосередню матеріальну вигоду, користь.

      Що таке інфантилізм? Відсталість у розвитку, коли у людини зберігаються фізичні або психічні риси дитячого віку. Потенційно головна причина інфантильності багатьох дорослих – небажання брати на себе відповідальність.

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України Релігія
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