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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Вибори президента в Росії: чому у світі не квапляться вітати нового-старого очільника Кремля

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Лідери вільного світу не квапляться вітати безальтернативні російські вибори. Європейські країни засуджують незаконне проведення голосування в окупованому Криму. Серед небагатьох лідерів, хто надіслали свої привітання Путіну: лідер невизнаної Абхазії, білоруський президент Олександр Лукашенко та його венесульський колега Ніколас Мадуро.

Незаконні і проведені всупереч міжнародному праву, – так європейські країни відреагували на організацію Росією президентських виборів в окупованому Криму.

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"Той факт, що ці вибори відбулися у Криму, анексованому всупереч міжнародному праву, з нашого погляду є неприйнятним. Крім того, голосування у Криму навіть не можна назвати чесною політичною поведінкою", – повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Схожі меседжі Кремлю озвучили і в МЗС Франції, Польщі та Норвегії. В опублікованих цими відомствами заявах висловлюється підтримка територіальній цілісності України, засудження анексії Криму і незаконних виборів на окупованому півострові. Недемократичними російські вибори назвали і в Європарламенті.

"Це не вільні вибори, адже очевидно, що чесної конкуренції тут немає", – наголосила член Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Ана Гомеш

Нема кандидатів від опозиції, яких можна було би серйозно сприймати. Тож це вибори милістю Путіна,
– підкреслив член Європейської народної партії Йоахім Целлер.

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За даними російської ЦВК, Володимира Путіна підтримало майже 77% громадян, які взяли участь у голосуванні. Підтримка інших кандидатів виявилася значно меншою. За комуніста-мільйонера Павла Грудініна проголосувало лише 11% виборців, за постійного учасника російських виборів – лідера ЛДПР Володимира Жиріновського – 5%, теледіва Ксенія Собчак отримала трохи більше 1,5% голосів росіян. Затятий опонент Володимира Путіна – Гаррі Каспаров, який нині живе у екзилі у Великій Британії, закликав лідерів вільного світу не вітати російського президента з переобранням.

Кожний лідер вільного світу, який привітає Путіна з його "обранням", є співучасником його глобальної війни з демократією. Такі особи підривають свій статус вільно обраних лідерів,
– зазначив він.

Відносини між Росією і Заходом останнім часом дуже загострилися і європейські лідери не квапляться вітати Путіна з переобранням. Одним з тих, хто все ж таки дотримався міжнародних традицій був президент Франції. Емануель Макрон нагадав російському президенту про необхідність повністю виконати Мінські угоди.

Між тим, мовчить Twitter Дональда Трампа. Американський президент під час своєї виборчої кампанії висловлював компліменти Володимиру Путіну, а от після його переобрання Білий Дім не квапиться з офіційними заявами.

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Одним з перших привітав Путіна його давній друг – сирійський диктатор Башар Асад. Свою підтримку Путіну висловили також президенти Венесуели Ніколас Мадуро і Болівії Ево Моралес, глава невизнаної Абхазії Рауль Хаджимба. А також традиційно російського президента привітали лідери країн-учасниць СНД: його колеги з Білорусі Олександр Лукашенко, Молдови Ігор Додон, Казахстану Нурсултан Назарбаєв і Азербайджану Ільхам Алієв.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Анексія Криму Володимир Путін Європа Європарламент
Джерело: 24 Канал
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