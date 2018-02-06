Вибори президента в Україні: експерти пояснили, які шанси має Порошенко

До президентських виборів ще рік, а соціологи вже один поперед одного визначають нового очільника держави. Чинний президент в опитуваннях займає то першу, то другу сходинку. Однак деякі експерти навіть не "пропускають" Петра Порошенка в другий тур майбутніх виборів.

До президентських виборів залишається більше року, а потенційні кандидати вже почали підготовку. Працюють і соціологи. Різні дослідники – різні рейтинги. Центр Разумкова до п'ятірки лідерів вніс Петра Порошенка, Юлію Тимошенко, Анатолія Гриценка, Юрій Бойка та Святослава Вакарчука. Хоч співак офіційно не заявляв, що балотуватиметься, про його президентські амбіції говорять давно.

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У соціологів з "Рейтингу" та ж п'ятірка, тільки Юлія Тимошенко – перша, а Святослав Вакарчук – третій. У рейтингу Київського міжнародного інституту соціології вокаліста "Океану Ельзи" немає, зате є Олег Ляшко. І перемагає знову ж таки лідерка "Батьківщини".

Тимошенко гарантовано заходить у другий тур, а хто буде другим – це інтрига, невідомо. Станом на сьогодні Адміністрація Президента починає трішки думати не тільки про те, з ким Порошенко зустрінеться у другому турі, а що робити, якщо він не пройде у 2 тур,

– розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

А от в антирейтингах чинний президент – абсолютний лідер. Згідно з дослідженням центру Разумкова, рівень довіри до гаранта впав із 55% на початку каденції до 17%. У другому турі, кажуть політологи, Петро Порошенко програє.

"Якщо рейтинги інших кандидатів стабілізувались на позначці 10 – 12 – 8%, то рейтинг Порошенка постійно падає", – зазначив політолог Михайло Басараб.

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Щоб збити рейтинг опонентів, Адміністрація упродовж 2017 року розгорнула кілька дискредитаційних кампаній. Майже рік обладміністрації, підконтрольні президенту, блокували вивезення сміття зі Львова після трагедії на Грибовицькому звалищі. Однак публічно звинуватили в проблемі мера Андрія Садового.

Окрім цього, торік фракція "Блок Петра Порошенка" згадала Юлії Тимошенко газові контракти і наче зажадали дій від правоохоронців. А військовий прокурор Матіос публічно звинувачував екс-міністра оборони Гриценка в розтратах у армії. Однак жодних доказів вини ніхто не надав. Усувають конкурентів і, водночас, шукають Порошенку зручного кандидата.

Говорять про те, що Адміністрація Президента активно роздумує над тим, щоб вивести в другий тур з Петром Порошенком або представника "Партії регіонів", або це має бути політик, проти якого можна легко побудувати контрпозицію. Наприклад, шоумен або співак,

– пояснив Михайло Басараб.

Вигідним спаринг-партнером Порошенка у другому турі на виборах називають Юрія Бойка. Депутат Сергій Лещенко про це говорив ще торік. Мовляв, не дарма ж так затягують розслідування у справі "вишок Бойка". Журналісти 24 Каналу зафіксували дивний збіг: генпрокурор, який досі погрожував "опоблоківцю" арештом, заявив, що вишки Бойка – не Бойка.

Крім того, політологи кажуть, що вигідному для Петра Порошенка конкуренту додасть голосів повернення перед виборами тимчасово окупованої частини Донбасу. Мовляв, цю домовленість має втілити Віктор Медведчук, який має забезпечити прихильність президенту від тамтешніх еліт.

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"Можливо, він (Петро Порошенко, – ред.) розраховує, що це прихований потенціал, який має додати йому 2 мільйони до скарбнички, або до скарбнички "регіонала", на фоні якого він виглядатиме, як Президент з патріотичною прошивкою", – додав Михайло Басараб.

Є й інша думка: мовляв, президент обов'язково переможе вдруге. Для цього йому лише треба знову стати єдиним кандидатом від влади.

Порошенку треба буде консолідувати представників влади навколо себе, а з іншого боку – запропонувати ідеї, щоб показати, що гасло "Жити по-новому" запроцює, починаючи з 2019 року,

– повідомив політолог Євген Магда.

Та чи поступляться шансом отримати крісло соратники Порошенка з президентськими амбіціями, поки невідомо. Раніше на можливість балотування натякав і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, і екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Говорили, що про президентське крісло мріє і секретар РНБО Олександр Турчинов.