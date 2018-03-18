Вибори Путіна: російський журналіст вказав на цікаві факти щодо перебігу виборів в РФ

У неділю, 18 березня, у Росії обирають президента. Виборчі дільниці відкрились у всіх регіонах Федерації. Також Росія проводить свої вибори і в окупованому Криму.

Проте деякі росіяни вирішили бойокотувати президентські вибори, зазначив російський журналіст Ігор Матюпатенко у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Багато росіян вирішили бойкотувати ці вибори. І почасти це робиться організовано, оскільки з такою ініціативою виступив один з головних опозиціонерів чинної влади Олексій Навальний. Та все ж хтось йде голосувати. І, судячи з усього, роблять це організовано. Не знаю, по своїй волі чи ні, але зранку вже були повідомлення, що на низці ділянок був організований підвіз громадян. Зокрема, була інформація про те, що у центрі Москви на ділянці, яка розташована недалеко від Кремля, була зафіксована дуже висока активність виборців. 2-3 тисячі людей опинились там спозаранку. Як з'ясувалось, це були курсанти. І навіть одна туристична група, яка була організовано доставлена на виборчу дільницю. Уже надходять повідомлення про порушення", – розповів журналіст.

За його словами, цьогорічні вибори у Росії – це не вибори президента. Це вибори Путіна.

Що стосується результатів виборів, то ніхто жодних новин з цього приводу не чекає, тому що всі знають, що ці вибори – це фактично вибори Путіна. А люди, які не пішли на вибори, – це ті, хто зневірився у можливості реальних змін в країні,

– вважає Матюпатенко.

Серед найбільш пропутінських регіонів Росії журналіст назвав північний Кавказ та Чечню, які "завжди дають цифру, близьку до 100%".

Наразі у Російській Федерації вже проголосували Чукотка і Камчатка. Там виборчі дільниці вже закрилися.

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Зазначимо, що в Україні, за підрахунками ЦВК, перебувають 72 тисячі російських виборців. У 2016 році на виборах в Думу особам із російським паспортом в Україні було дозволено голосувати у диппредставництвах. Тоді Нацгвардія і поліція посилено охороняла установи. У Львові і Харкові вибори пройшли спокійно. А у Києві і Одесі їх намагалися зірвати націоналісти.



Цьогоріч МВС дозволило голосувати на території України лише дипломатам, іншим російським виборцям – заборонила. Зазначимо, що українські націоналісти пікетують будівлю посольства Росії в Києві. А також будівлю генерального консульства РФ у Харкові. Також повідомлялося, що доступ до консульства Росії в Одесі перекрили правоохоронці.