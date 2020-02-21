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      Вибори скоро, – Аваков про те, чому місцеві політики не заспокоїли людей у Нових Санжарах

      - Читать новость на русском
      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков / golos.ua

      Евакуйованих з Уханя українців та іноземців поселили у санаторій у Нових Санжарах. Там вони перебуватимуть протягом 14 днів на обсервації. Місцеві мешканці не дуже зраділи цьому і розпочали акції проетсту. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, чому місцева влада не заспокоювала людей.

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі "Свободи слова" сказав, що напередодні запросив до закритого кабінету декількох місцевих політиків. 

      Важливо! Я не ображаюся, – евакуйований з Уханя українець про протести у Нових Санжарах

      Він наголосив, що пояснив політикам усе, що відбуватиметься під час обсервації.

      Стічні води ми знезаражуємо, все сміття знищуємо тощо. Вони відповіли: "Ми вас розуміємо, але ви зрозумійте, що у нас вибори скоро",
      – повідомив Аваков. 

      Надвечір 20 лютого ситуація погіршилася. Коли автобус з людьми в'їхав до Нових Санжар, місцеві закидали його камінням, розбивши скло. У відповідь на це евакуйовані складали руки у форму серця.

      Причини, чому мешканці Санжар виступають проти:

      • Вони бояться заразитися коронавірусом.
      • Місцеві впевнені, що така дурна слава негативно позначиться на репутації курортного селища.
      • Банальний брак інформації щодо того, що насправді планує робити влада.

      Довідка: усі українці та іноземці, яких 20 лютого евакуювали з Уханя, здорові. Перед вильотом українські та китайські медики перевірили стан їхнього здоров'я. Чотири людини не поїхали, адже мали підвищену температуру. Водночас евакуйовані мають 14 днів перебувати на обсервації.

      Сутички у Нових Санжарах: головне

      • Сутички у Нових Санжарах розпочалися 19 лютого, коли місцеві дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнього селища. Вони влаштували масові протести та блокування доріг – це тривало до вечора 20 лютого.
      • Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою. Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
      • Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця. Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.
      • Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув'язнення.

      Коронавірус
      Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус 2020 Нові Санжари Новини Здоров'я Протести Сутички Новини України Здоров'я Активісти
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