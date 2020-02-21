Вибори скоро, – Аваков про те, чому місцеві політики не заспокоїли людей у Нових Санжарах

Евакуйованих з Уханя українців та іноземців поселили у санаторій у Нових Санжарах. Там вони перебуватимуть протягом 14 днів на обсервації. Місцеві мешканці не дуже зраділи цьому і розпочали акції проетсту. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, чому місцева влада не заспокоювала людей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі "Свободи слова" сказав, що напередодні запросив до закритого кабінету декількох місцевих політиків.

Важливо! Я не ображаюся, – евакуйований з Уханя українець про протести у Нових Санжарах

Він наголосив, що пояснив політикам усе, що відбуватиметься під час обсервації.

Стічні води ми знезаражуємо, все сміття знищуємо тощо. Вони відповіли: "Ми вас розуміємо, але ви зрозумійте, що у нас вибори скоро",

– повідомив Аваков.

Надвечір 20 лютого ситуація погіршилася. Коли автобус з людьми в'їхав до Нових Санжар, місцеві закидали його камінням, розбивши скло. У відповідь на це евакуйовані складали руки у форму серця.

Причини, чому мешканці Санжар виступають проти:

Вони бояться заразитися коронавірусом.

Місцеві впевнені, що така дурна слава негативно позначиться на репутації курортного селища.

Банальний брак інформації щодо того, що насправді планує робити влада.

Довідка: усі українці та іноземці, яких 20 лютого евакуювали з Уханя, здорові. Перед вильотом українські та китайські медики перевірили стан їхнього здоров'я. Чотири людини не поїхали, адже мали підвищену температуру. Водночас евакуйовані мають 14 днів перебувати на обсервації.

Сутички у Нових Санжарах: головне

Сутички у Нових Санжарах розпочалися 19 лютого, коли місцеві дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнього селища. Вони влаштували масові протести та блокування доріг – це тривало до вечора 20 лютого.

Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою. Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця. Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.

Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув'язнення.



Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу