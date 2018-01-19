Вибори у Чехії: президента Земана більше люблять у регіонах, а його суперника Драгоша – у Празі

Минулими вихідними в Чехії відбувся перший тур президентських виборів. Оскільки переможець не був визначений відразу, попереду – друге коло змагань, на яке вийшли чинний глава держави Мілош Земан і його основний суперник Їржі Драгош. Фінальний раунд їхньої боротьби відбудеться 26-27 січня.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

Вважається, що попри друге місце, яке посів у першому турі Драгош (26,6% голосів), саме він, а не Земан з його результатом у 38,6%, є ймовірним переможцем. Певності у цьому додає той факт, що решта кандидатів (крім одного з них) закликала свій електорат підтримати саме Драгоша.

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Проте на шляху Їржі Драгоша до президентського крісла постає декілька перешкод. По-перше, ймовірність зумисної компрометації його в очах виборців. По-друге, проблемою Драгоша лишається більша популярність Мілоша Земана у регіонах – виграти в чинного президента Драгош зумів лише у Празі.

Як пише бізнес-портал "Дело", "Земан любить випити, дозволяє собі брутальні висловлювання (…), за це багато чехів вважає його "своїм хлопцем", готовим захистити їх від зарозумілих елітарних пражан. Цей електорат залишається настороженим щодо столиці, політичних і бізнес-еліт, а також їхнього ліберального дискурсу. Колишній президент Вацлав Клаус досить влучно зазначив, що чехам потрібен президент всієї країни, а не "празьких кав'ярень".

Але все, за що провінція любить Земана, стало його головним мінусом для тих найбільш ліберальних жителів столиці. У першому турі Земан програв лише Прагу, але програв переконливо. Зараз вибір між Драгошем і Земаном багато в чому залежить від рівня мобілізації прихильників, а також від індиферентного електорату. Останньому в найближчі дні доведеться визначитися, кого підтримати і чи підтримувати взагалі. Допоможуть цьому національні дебати, на які несподівано погодився Земан, який раніше уникав таких контактів. Замір рейтингів після дебатів може сказати більше, адже обом кандидатам є про що сперечатися,

– додає видання.

Проблема "мобілізації прихильників" і справді є однією з визначальних. Симпатики Земана краще зорганізовані, а Драгошу ще доведеться переконати тих, хто голосував за інших кандидатів, повторно прийти на дільниці. "Питання явки – ключове для Драгоша. Причому цілком ймовірно, що йому доведеться працювати в умовах дезінформації від "альтернативних" медіа, близьких до президента Земана", – прогнозує чеський політолог Любомир Копечек.

Детальніше читайте у публікації: Вибори у Чехії: чи переможе Путін?