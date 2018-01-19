20:01
19 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ОДЕСИ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки
Вєсті Кремля
22:07, 18 січня
Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи
Вєсті.UA
21:54, 18 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ ОДЕСИ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

Вибори у Чехії: президента Земана більше люблять у регіонах, а його суперника Драгоша – у Празі

18:21, сьогодні 202 Читать новость на русском
Аби перемогти Земана, Драгошу потрібно здобути прихильність регіонів
Аби перемогти Земана, Драгошу потрібно здобути прихильність регіонів / C-IB.ru

Минулими вихідними в Чехії відбувся перший тур президентських виборів. Оскільки переможець не був визначений відразу, попереду – друге коло змагань, на яке вийшли чинний глава держави Мілош Земан і його основний суперник Їржі Драгош. Фінальний раунд їхньої боротьби відбудеться 26-27 січня.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

Вважається, що попри друге місце, яке посів у першому турі Драгош (26,6% голосів), саме він, а не Земан з його результатом у 38,6%, є ймовірним переможцем. Певності у цьому додає той факт, що решта кандидатів (крім одного з них) закликала свій електорат підтримати саме Драгоша.

Читайте також: Нам варто боятися Росії, – кандидат у президенти Чехії

Проте на шляху Їржі Драгоша до президентського крісла постає декілька перешкод. По-перше, ймовірність зумисної компрометації його в очах виборців. По-друге, проблемою Драгоша лишається більша популярність Мілоша Земана у регіонах – виграти в чинного президента Драгош зумів лише у Празі.

Як пише бізнес-портал "Дело", "Земан любить випити, дозволяє собі брутальні висловлювання (…), за це багато чехів вважає його "своїм хлопцем", готовим захистити їх від зарозумілих елітарних пражан. Цей електорат залишається настороженим щодо столиці, політичних і бізнес-еліт, а також їхнього ліберального дискурсу. Колишній президент Вацлав Клаус досить влучно зазначив, що чехам потрібен президент всієї країни, а не "празьких кав'ярень".

Але все, за що провінція любить Земана, стало його головним мінусом для тих найбільш ліберальних жителів столиці. У першому турі Земан програв лише Прагу, але програв переконливо. Зараз вибір між Драгошем і Земаном багато в чому залежить від рівня мобілізації прихильників, а також від індиферентного електорату. Останньому в найближчі дні доведеться визначитися, кого підтримати і чи підтримувати взагалі. Допоможуть цьому національні дебати, на які несподівано погодився Земан, який раніше уникав таких контактів. Замір рейтингів після дебатів може сказати більше, адже обом кандидатам є про що сперечатися,
– додає видання.

Проблема "мобілізації прихильників" і справді є однією з визначальних. Симпатики Земана краще зорганізовані, а Драгошу ще доведеться переконати тих, хто голосував за інших кандидатів, повторно прийти на дільниці. "Питання явки – ключове для Драгоша. Причому цілком ймовірно, що йому доведеться працювати в умовах дезінформації від "альтернативних" медіа, близьких до президента Земана", – прогнозує чеський політолог Любомир Копечек.

Детальніше читайте у публікації: Вибори у Чехії: чи переможе Путін?

Теги: Новини політики Чехія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Сможет ли венесуэльский герой Оскар Перес развалить диктатуру Мадуро из могилы
сьогодні, 20:00 Сможет ли венесуэльский герой Оскар Перес развалить диктатуру Мадуро из могилы
Іван Яковина 3
Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
сьогодні, 19:01 Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
Борис Немировський 187
Пісня українського дуету увійшла в десятку кращих у світі: відео
сьогодні, 18:16 Пісня українського дуету увійшла в десятку кращих у світі: відео
5773
Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото
сьогодні, 17:55 Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото
2449
Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
сьогодні, 18:00 Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
Сергій Лещенко 598
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Посол пояснив, чим для України може обернутися розміщення миротворців на Донбасі
7 вересня 2017 , 01:01
Головні новини 14 серпня: Україну звинуватили у співпраці з КНДР, скандальна заява Кравчука
15 серпня 2017 , 08:05
В українському МЗС відповіли на скандальні заяви польського міністра
 3 листопада 2017 , 23:50
Поблизу скандального "Емпоріуму", де стерли "Ікони Революції", сталося обвалення у будинку
11 вересня 2017 , 21:39
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук