Чи можливі вибори у Києві 8 грудня: у "Слузі народу" пояснили ситуацію

Проведення місцевих виборів в Києві 8- грудня насправді є малоймовірним. У столиці вибори можуть відбутися тоді ж, що й по всій Україні.

Оголошувати вибори у Києві потрібно буде окремою процедурою, про це сказав перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише "Інтерфакс-Україна".

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Він також додав, що це в короткі терміни є малоймовірним.

Якщо говорити про 8-е грудня, то, очевидно, ми вже не встигаємо. Тим більше, що Комітет швидше за все рекомендує до першого читання проект 2143-3 (проєкт Закону про місто – 24 канал), в якому дата виборів не визначається взагалі,

– сказав Корнієнко.

Він уточнив, що закон про місцеві вибори відводить на виборчий процес 60 днів. Тому парламенту потрібно до 8 жовтня ухвалити рішення про проведення виборів, а ЦВК негайно їх оголосити. При цьому Корнієнко нагадав, що новий склад ЦВК поки не сформований.

На питання про те, чи можуть вибори в Києві відбутися одночасно з місцевими виборами по всій Україні навесні, Корнієнко заявив: "Є така ймовірність".

За його словами, в "Слугу народу" розглядають проект нової редакції закону про столицю України (2143-3) як базовий з обов'язковою інтеграцією в нього положень законопроекту номер 2143, також внесеного групою народних депутатів від більшості.

У парламенті наращі зареєстровані 4 законопроекти, що стосуються організації місцевого самоврядування в Києві. Два з них ініційовані народними депутатами з "Слуги народу".

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Що у законі про столицю пропонує змінити "Слуга народу"?

відновлення районних рад;

районні ради отримають частину повноважень міської ради;

посада голови Київської міськдержадміністрації несумісна з іншими посадами;

Київрада скорочується з 120 до 84 депутатів;

Межі районів столиці затверджуються Кабміном за пропозиціями Київради, погодженими з райрадами;

Райради можуть мати власну символіку, яка затверджується Київміськрадою;

Голова райради обирається з числа її депутатів таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу.

Зазначимо, уряд 4 вересня ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації. Сам Віталій Кличко сказав , що його звільнення незаконне, неконституційне, недемократичне та суперечить місцевому самоврядуванню.