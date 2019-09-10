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      Вибори у Києві можуть пройти 8 грудня: "Слуга народу" готує законопроєкт

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      "Слуга народу" готує законопроєкт про вибори в Києві на 8 грудня
      "Слуга народу" готує законопроєкт про вибори в Києві на 8 грудня / Ілюстративне фото

      Парламентська фракція партії "Слуга народу" готує законопроєкт "Про столицю". Ймовірно, саме він сприятиме проведенню позачергових місцевих виборів у Києві ще до кінця 2019 року, а саме – 8 грудня.

      Один з народних обранців "Слуги народу" зауважив, що дострокове проведення виборів у Києві залежить від того, чи встигнуть вони написати відповідний проєкт закону, пише LB.ua з посиланням на власні джерела.

      Важливо: Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій

      Теоретично можуть вибори бути 8 грудня, а можуть і не бути. Залежить від того, як встигнемо написати законопроєкт, подати і провести за процедурою,
      – розповів нардеп.

      Хто планує балотуватися у мери Києва?

      • Чинний міський голова столиці Віталій Кличко;
      • Нардеп від "Слуги народу", колишній генпродюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко.

      Попри це, за даними видання, Ткаченко має намір боротися лише за крісло мера Києва і відмовився претендувати на посаду голови КМДА.

      Таке рішення "Слуги народу" нібито стосується лише Києва. Місцеві вибори по всій країні вирішили не проводити цього року. Згідно з Конституцією України, чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Проте, зараз розглядається можливість перенесення їх на весну наступного року.

      Що кажуть у Зеленського про місцеві вибори?Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.

      Тому, за прогнозом експертів, нова влада таки захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Місцеві вибори 2020 Слуга народу Новини Києва
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