Вибори у Києві можуть пройти 8 грудня: "Слуга народу" готує законопроєкт

Парламентська фракція партії "Слуга народу" готує законопроєкт "Про столицю". Ймовірно, саме він сприятиме проведенню позачергових місцевих виборів у Києві ще до кінця 2019 року, а саме – 8 грудня.

Один з народних обранців "Слуги народу" зауважив, що дострокове проведення виборів у Києві залежить від того, чи встигнуть вони написати відповідний проєкт закону, пише LB.ua з посиланням на власні джерела.

Важливо: Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій

Теоретично можуть вибори бути 8 грудня, а можуть і не бути. Залежить від того, як встигнемо написати законопроєкт, подати і провести за процедурою,

– розповів нардеп.

Хто планує балотуватися у мери Києва?

Чинний міський голова столиці Віталій Кличко;

Нардеп від "Слуги народу", колишній генпродюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко.

Попри це, за даними видання, Ткаченко має намір боротися лише за крісло мера Києва і відмовився претендувати на посаду голови КМДА.

Таке рішення "Слуги народу" нібито стосується лише Києва. Місцеві вибори по всій країні вирішили не проводити цього року. Згідно з Конституцією України, чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Проте, зараз розглядається можливість перенесення їх на весну наступного року.

Що кажуть у Зеленського про місцеві вибори?Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.



Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.



Тому, за прогнозом експертів, нова влада таки захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.