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      Вибори у США 2020: Трамп проти Байдена – оновлені рейтинги та останні новини

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      Вибори у США 2020: Трамп проти Байдена – оновлені рейтинги кандидатів
      Трамп vs Байден: поточні рейтиги / Колаж 24 каналу

      За пів року до президентських виборів у США нові дані соціологічного опитування показали перевагу Джо Байдена над Дональдом Трампом, причому мовиться про відчутну різницю у рейтингах від 6 до 10 відсотків.

      Видання Independent 28 квітня написало про результати дослідження університету Саффолку спільно з USA Today щодо поточних рейтингів головних кандидатів на посаду президента США – Джо Байдена від демократів та Дональда Трампа від республіканців. Вибори, нагадаємо, заплановані на листопад 2020 року. 

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      Рейтинг Трампа та Байдена: результати нового дослідження

      • Соціологи кажуть, що Байден має 50% підтримки проти 40% у Трампа, якби виборцю довелося вибирати лише з цих двох кандидатів.
      • Якщо ж запитувати у респондентів про вибір між більшою кількістю претендентів на посаду президента, то Байден отримав би 44% голосів, а Трамп – 38%.
      • При цьому 9% виборців досі не визначилися.
      • Такі показники співпадають із результатами більшості інших загальнонаціональних опитувань: жодне не показує, що Байден програє, а навпаки – переважає Трампа на 2 – 14 відсотків.

      У Independent стверджують, що в ситуації, коли вирує пандемія коронавірусу і ніхто з кандидатів не може проводити мітинги чи інші заходи, такі рейтинги на руку саме Байдену.

      Попри це Трамп продовжує стверджувати, що є надзвичайно популярним та з легкістю чи й розгромом переможе опонентів на виборах.

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      Вслід за Обамою Байдена підтримала Клінтон

      На зростання рейтингу Джо Байдена вплинули, окрім іншого, і заяви знакових для американської політики родин – спершу Обами (14 квітня), а згодом і Клінтон (28 квітня).

      Хілларі Клінтон оголосила про свою підтримку Джо Байдена під час онлайн-конференції. Байден, мовляв, готувався до президентства все життя, а сама Клінтон мала честь не один рік бути не лише колегою Байдена, але і його другом.

      Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року й будуть 59-ми за ліком в історії країни. Кандидатом від республіканців є чинний президент Дональд Трамп, а від демократів, найімовірніше, кандидатом стане Джо Байден.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Рейтинги Вибори в США 2020 Новини США Джозеф Байден Дональд Трамп
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