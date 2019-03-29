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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди

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      Вибори в Україні 2019 - всі факти про президентські вибори
      Головні цифри президентських виборів 2019 / 24 канал

      Вибір сьомого президента України не обійшовся без рекордів. Всі найцікавіші цифри та факти – у підбірці 24 каналу.

      Вартість виборів

      2 мільярди 354 мільйонів 880 тисяч гривень з держбюджету закладено на проведення виборів президента України у 2019 році. З них буде витрачено на:

      - роботу виборчих комісій – 40 мільйонів 820 тисяч гривень;
      - роботу дільничних виборчих комісій – 1 мільярд 146 мільйонів 616 тисяч гривень;
      - другий тур виборів – 891 мільйон 464 тисячі гривень;
      - діяльність Державного реєстру виборців – 223 мільйони 539 тисяч 600 гривень.

      Читайте також: Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів

      Для порівняння: у 2014 році на дострокові вибори президента витратили 1,97 мільярда гривень, у 2010 році вибори президента коштували 1,53 мільярда гривень. Але якщо міряти відносно курсу долара, то нинішні вибори – найдешевші. (Курс, за яким ми рахували: 2019 – 27, 2014 – 12, 2010 – 8).

      Витрати на вибори
      У доларах витрати на вибори зменшились за останні 9 років

      Друк виборчого бюлетеню зі списком кандидатів на пост президента коштував державі 166 мільйонів 360 тисяч гривень.

      На агітацію кандидати витратили1 мільярд 273 мільйонів гривень  станом на 25 березня. Остаточні звіти про витрати подадуть після виборів.

      Рекордна кількість кандидатів

      Офіційно кандидатами на пост президента зареєструвалися цього року 44 особи. А всього подали заяви до ЦВК – 91 особа. Але правом відмовитися від участі у виборах скористалися 5 осіб. Тому маємо 39 кандидатів у президенти. Досі найбільше кандидатів у президенти було у 2004 – 24.

      Читайте також: Президентські вибори 2019: з чим пов'язана рекордна кількість кандидатів 

      Але рекорд не лише у кількості. Цього року серед кандидатів маємо також "двійників": двоє з прізвищем Тимошенко та двоє – Шевченко. 

      Рекордний бюлетень

      Оскільки кандидатів чимало – то й маємо рекордний за розміром бюлетень. В довжину він – 80 сантиметрів. У 2004 році, коли кандидатів було 24, бюлетень мав 67 сантиметрів завдовжки. 

      Бюлетень
      Голова ЦВК Тетяна Сліпачук демонструє рекордний бюлетень

      Спостерігачі

      36 міжнародних організацій і країн спостерігатимуть за виборами в Україні – 18 країн і 18 міжнародних організацій. Всього 2344 особи.

      Читайте також: Які країни та організації спостерігатимуть за виборами президента-2019

      Без Росії

      На наших виборах цього разу не буде російських спостерігачів. Верховна Рада прийняла таке рішення, аби представники країни-агресора не могли впливати на виборців.

      До всього – в Росії не обиратимуть президента України. 31 грудня 2018 року Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії, адже ми не можемо гарантувати дотримання прав громадян на території країни-агресора. Тож 5 виборчих дільниць з території РФ перенесли до Посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці.

      Читайте також: Як і де голосувати українцям, що живуть у Росії

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Гроші Публікації Інфографіка Бюджет
      Джерело: 24 канал
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