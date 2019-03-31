У штабі Гриценка прокоментували результати екзит-полу

Відповідно до результатів Національного екзит-полу у першому турі президентських виборів України лідирує Володимир Зеленський із результатом – 30,4% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко – 17,8% голосів. У Анатолія Гриценка прокоментували цю інформацію.

Голова штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак сказав, що у штабі очікували більші цифри, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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Чумак додав, що оголошені результати станом на 18.00 Національного екзит-полу "непогані". Віктор Чумак наголосив, що штаб з нетерпінням чекає наступних результатів голосування і сподівається, що "вони будуть кращими".

Голова штабу припустив, що Анатолій Гриценко не виграє президентські вибори України. Більше того, Гриценко не підтримає жодного з ймовірних кандидатів у другому турі президентських виборів.

Сам Анатолій Гриценко сказав, що тепер "Громадянська позиція" сконцентрується на парламентських виборах для формування нового уряду.

Відповідно до результатів Національного екзит-полу станом на 18.00 у топ-5 увійшли: Володимир Зеленський (30,4%), Петро Порошенко (17,8%), Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,8%) та Анатолій Гриценко (7,1%).



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