У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України

У Росії прокоментували результати екзит-полу на президентських виборах – там заявляють про поразку чинного Президента України Петра Порошенка.

Російські спостерігачі не брали участі у виборах президента України. З реакцією у Москві не забарились – однак наразі коментують досить стримано.

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Відповідно до найновіших результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – він отримав 30,4% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко із результатом 17,8% голосів. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко – за неї проголосували 14,2% українців.

Першим на результати екзит-полу відреагував очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов на своїй сторінці у Facebook. Володимира Зеленського він назвав "несистемним".

Соціологія і екзит-поли дали практично ідентичну картину лідерства несистемного кандидата Зеленського. Отже, система дала збій. Чинний президент насилу проривається до другого туру,

– вважає він.

При цьому в ефірі радіо "Ехо Москви" Косачов заявив, що Росія може не визнати підсумків виборів президента на Україні. Мовляв, позиція Москви буде залежати від "реакції української влади на тисячі скарг на порушення під час першого туру і підсумки другого туру".

Він наголошує, що перемога на виборах президента України будь-якого кандидата, крім Петра Порошенка, була б кращою для Росії. У іншому випавдку там пророкують "радикалізацію антиросійської політики".

Окрім того, Косачов заявив, що "низька явка – це дзеркало соціальної апатії населення". Зазначимо, станом на 15:00 в Україні проголосували 45,11% виборців. при цьому російський політик наголошує, що "прогнозувати результати другого туру наразі рано".

Чому Україна не прийняла заявку спостерігачів від Росії?9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. Це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників Росії. Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом 7 лютого. Він забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні. 26 лютого відповідний закон набрав чинності.

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