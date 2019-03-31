Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

31 березня минув перший тур президентських виборів 2019 року. Відповідно до результатів Національного екзит-полу станом на 18.00 лідирує Володимир Зеленський – 30,4% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко – 17,8% голосів.

Під час першого туру президентських виборів України-2019 фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова провели Національний екзит-пол на виході з виборчих дільниць. Вони опитали близько 17 тисяч 956 виборців на 400 дільницях.

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Третьою, відповідно до результатів екзит-полу, стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,8%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

Далі результати виглядають таким чином: Ігор Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Олександр Вілкул (4%), Руслан Кошулинський (1,8%) та Олександр Шевченко (0,5%).



Результати екзит-полу станом на 18.00 годину

Враховуючи попередній досвід, похибка опитування екзит-полу може скласти 2,5% для лідерів президентських перегонів і буде в межах 1% для інших кандидатів. Так, в 2014 році результати екзит-полу під час чергових президентських виборів були дуже близькими до офіційних. У топ-5 тоді увійшли: Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко та Сергій Тігіпко. Відповідно до результатів екзит-полу Порошенко набрав 55,7% голосів. Пізніше офіційні результати підтвердили рейтинг кандидата – він набрав 54,7% голосів.

Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.