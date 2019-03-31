О 8 ранку по всій Україні відкрились виборчі дільниці. Першим із політичного бомонду прийшов віддати свій голос на президентських виборах міський голова Києва Віталій Кличко.

Так, о 8:15 він вже був на виборчій дільниці. Голосувати мер Києва прийшов без дружини та у спортивному костюмі, ймовірно, відразу після ранкового тренування. На виборчу дільницю він прибув на велосипеді.

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Від сьогоднішнього дня дуже багато залежить. Зокрема, яким чином буде далі розвиватись країна. Від майбутнього президента залежить зовнішній курс України. Дуже важливо, щоб майбутній президент ні в якому разі не змінив курс України на євроінтеграцію,

– зазначив Кличко.



Проголосувати на президентських виборах вже встиг мер Києва Віталій Кличко

Водночас, Кличко відмовився відповідати на запитання про те, за кого віддав свій голос. Він зазначив, що не хоче, аби його вибір трактували як агітацію. Єдине, що зазначив Кличко: він обрав кандидата із проєвропейськими поглядами.

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