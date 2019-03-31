Вибори президента України: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

В Україні відбуваються президентські вибори, проте у деяких регіонах вже зафіксована низка порушень. Так, станом на 11:00, тобто через 3 години після початку голосування, поліція вже зареєструвала 151 заяву про порушення.

Фальсифікації у день виборів фіксують у різних регіонах. Так, станом на 11:00 зареєстровано 151 порушення: у Донецькій області – 21, місті Києві – 19, Дніпропетровській – 17, Одеській – 15, Харківській – 12, Сумській та Кіровоградській – по 10, Запорізькій – 9, Закарпатській – 6, Луганській та Київській – по 5, Волинській та Херсонській – по 4, Черкаській та Чернігівській – по 3, Вінницькій та Миколаївській – по 2, Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській – по 1.

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Які види порушень вже зафіксували?

Незаконною агітація – 13 (Київ – 8, Вінницька, Запорізька, Київська, Сумська та Харківська області – по 1);



Підкуп виборців – 6 (Закарпатська область – 2, Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська та Запорізька області – по 1);



Пошкодження бюлетеня – 7 (Херсонська область – 2, Запорізька, Полтавська, Черкаська, Житомирська області та місто Київ – по 1);



Фотографування бюлетенів – 12 (Донецька, Запорізька, Кіровоградська та Харківська області – по 2, Одеська, Дніпропетровська, Луганська та Київ – по 1);



Крадіжка кабелю – 1 (Кіровоградська область);



Спроба винесення бюлетеня з дільниці – 5 (Київ – 2, Житомирська, Луганська та Чернігівська області – по 1).

За одним фактом поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Фальсифікація виборчих документів" у Херсонській області.

Окрім того, рух "Чесно" повідомляє про випадки, коли дільниці у деяких регіонах відкривали завчасно.

А ось у Полтаві 262 дільницю не обладнали пандусами. Через це люди із інвалідністю не можуть без сторонньої допомоги потрапити ні на територію школи, де розташована дільниця, ні в саме приміщення.



Люди із інвалідністю самотужки не можуть потрапити на одну із дільниць у Полтаві

Також спостерігачі фіксують безліч схожих незначних порушень у низці регіонів. Зокрема, на багатьох дільницях інформаційні бюлетні розміщені не в алфавітному порядку.

Чого не можна робити під час голосування?

Зокрема, під час голосування на президентських виборах у 2019 році забороняється звітувати про своє волевиявлення.

Чого не можна робити виборцям відповідно до таємниці голосування:

• Виборець не має права фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати цей бюлетень чи робити селфі у кабінках. Так порушується таємниця виборів, що заборонено законом. Інакше буде кримінальне або адміністративне покарання.

• Людина, яка бере гроші за свій голос, незалежно від її життєвих обставин, бере участь у злочинному процесі – підкупі виборців.

• Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування також обмежені у праві здійснювати агітацію за чи проти якогось кандидата, це обмеження стосується й правоохоронців.

Що загрожує порушникам?

За порушення передвиборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Приміром, за статтею "Підкуп виборців" можна отримати чотири роки ув'язнення. А якщо береш участь у каруселі – фотографуєш бюлетень і продаєш свій голос – до двох років. Або штраф до 5100 гривень чи виправні роботи.

Зазначимо, що за 2,5 місяці передвиборчої кампанії до поліції із заявами про порушення зверталися понад 2 тисячі разів. За даними МВС, складено більш ніж півтисячі адмінпротоколів і відкрито майже півтори сотні кримінальних проваджень.



Що "світить" за порушення на виборах

