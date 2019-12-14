Вибори в ОРДЛО слід проводити не раніше, ніж за два роки після припинення вогню, – Резніков

Інститут Кофі Анана проаналізував 233 конфлікти у світі. На основі цього ООН визначила приблизно 40 принципів перехідного правосуддя, за допомогою яких можна спробувати врегулювати й конфлікт на Донбасі.

Про це розповів в інтерв'ю "Лівому берегу" представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контрактної групи Олексій Резніков.

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"Окремо наші експерти у 2016 році зробили дослідження, проаналізували конфлікти, зокрема в колишній Югославії, в Африці, Північній Ірландії. Скрізь говориться, що спочатку – безпека, а потім – політичне врегулювання", – так дипломат прокоментував неузгодженість позицій Зеленського й Путіна щодо передачі кордону під контроль України (тобто, до чи після виборів в ОРДЛО).

"У країнах розвиненої демократії щонайменше рік повинен пройти після припинення вогню – перш, ніж є сенс починати вибори. У країнах нерозвиненої демократії – два роки, не менше", – заявив Резніков.

У всіх тих випадках, коли вибори проводилися без взяття контролю над кордоном офіційною владою, повторювалися спалахи насильства і збройного протистояння,

– наголосив він.

Резніков зауважив, що, на його думку, "Росія ще для себе не вирішила, що вона взагалі збирається робити".

Повернути нам (окупований Донбас – 24 канал) без контролю над кордоном, провести вибори під дулами автоматів і сформувати місцеві влади, які легітимізують бойовиків, – це для них ідеальний сценарій. Але ми на нього не підемо,

– підсумував Резніков.

Домовленості "нормандської четвірки"

Лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів 9 грудня 2019 року.

За підсумками зустрічі опублікували документ про таке:

Обмін полоненими за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" – до 31 грудня 2019 року;

Розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі – до кінця березня 2020 року;

Забезпечити повне припинення вогню на Донбасі – до 31 грудня 2019 року;

Відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування – протягом 30 днів.



Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

Дивіться підсумки нормандської зустрічі у відео:

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