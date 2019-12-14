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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Вибори в ОРДЛО слід проводити не раніше, ніж за два роки після припинення вогню, – Резніков

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      Путін сам не знає, що хоче від Донбасу / Колаж 24 каналу

      Інститут Кофі Анана проаналізував 233 конфлікти у світі. На основі цього ООН визначила приблизно 40 принципів перехідного правосуддя, за допомогою яких можна спробувати врегулювати й конфлікт на Донбасі.

      Про це розповів в інтерв'ю "Лівому берегу" представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контрактної групи Олексій Резніков.

      Читайте також: Жодних документів на нормандському саміті не підписували, – Резніков

      "Окремо наші експерти у 2016 році зробили дослідження, проаналізували конфлікти, зокрема в колишній Югославії, в Африці, Північній Ірландії. Скрізь говориться, що спочатку – безпека, а потім – політичне врегулювання", – так дипломат прокоментував неузгодженість позицій Зеленського й Путіна щодо передачі кордону під контроль України (тобто, до чи після виборів в ОРДЛО).

      "У країнах розвиненої демократії щонайменше рік повинен пройти після припинення вогню – перш, ніж є сенс починати вибори. У країнах нерозвиненої демократії – два роки, не менше", – заявив Резніков.

      У всіх тих випадках, коли вибори проводилися без взяття контролю над кордоном офіційною владою, повторювалися спалахи насильства і збройного протистояння,
      – наголосив він.

      Резніков зауважив, що, на його думку, "Росія ще для себе не вирішила, що вона взагалі збирається робити".

      Повернути нам (окупований Донбас – 24 канал) без контролю над кордоном, провести вибори під дулами автоматів і сформувати місцеві влади, які легітимізують бойовиків, – це для них ідеальний сценарій. Але ми на нього не підемо,
      – підсумував Резніков.

      Домовленості "нормандської четвірки"

      Лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів 9 грудня 2019 року. 

      За підсумками зустрічі опублікували документ про таке:

      • Обмін полоненими за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" – до 31 грудня 2019 року;
      • Розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі – до кінця березня 2020 року;
      • Забезпечити повне припинення вогню на Донбасі – до 31 грудня 2019 року;
      • Відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування – протягом 30 днів.

      Про що домовилися лідери
      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться підсумки нормандської зустрічі у відео:

      До теми: Росіяни істерили, бо наша делегація розмовляла українською мовою, – Резніков про "Нормандію"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Окуповані території Новини Росії
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