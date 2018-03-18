Вибори в Росії: в Україні вкотре нагадали РФ про наслідки голосування у Криму

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що в день виборів президента Росії 18 березня незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ у цілому.

Про це у Twitter написала речниця МЗС України Мар'яна Беца.

Зазначимо, що Росія таки проводить 18 березня вибори президента в анексованому Криму: на півострові незаконно відкрилися близько 1400 виборчих дільниць.

"Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність", – мовиться у повідомленні представниці українського зовнішньополітичного відомства.

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Беца додала, що результати незаконного голосування в окупованому Криму є нікчемними, та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою.

Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 березня 2018 р.

Нагадаємо, українців закликали не брати участь у виборах президента Росії в окупованому Криму: за це загрожує кримінальна відповідальність без терміну давності. Окрім того, глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що результатів виборів президента Росії у Криму не визнає ні Київ, ні Євросоюз.