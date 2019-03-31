У США та Євросоюзі прокоментували вибори президента України

Перший тур виборів президента України на Заході назвали демократичним. За остаточними даними екзит-полів, на виборах лідирує Володимир Зеленський, а до другого туру з ним проходить Петро Порошенко.

"Не дивлячись на те, що можуть бути окремі проблеми, в цілому все вказує на те, що це – демократичні вибори", – заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

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"З іншого боку, щоб забезпечити успішні демократичні вибори, необхідно, щоб вони були чесними. Для цього потрібно бути впевненими, що це реальні голоси і що люди, які проголосували, – це реальні виборці", – додав він.

Волкер сподівається на активізацію роботи щодо мінських угод після обрання нового президента України.

Я сподіваюся, що вибори українського президента відкриють нові можливості для врегулювання і ми побачимо додаткові зусилля в цьому напрямку,

– заявив представник США.

Щодо реакції представників Євросоюзу, то наразі офіційних коментарів ще ніхто не давав.

Дивіться відео про вибори президента України та їх перші результати: