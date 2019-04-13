Вибори в Україні відображають світову тенденцію, де люди симпатизують вільнодумним підходам

Високі рейтинги кандидата у президенти України – коміка без політичного досвіду Володимира Зеленського – проти досвідченого президента держави Петра Порошенка відображають світову тенденцію. У цій тенденції де люди симпатизують більше вільнодумним підходам, ніж збереженню світового порядку.

"Президентські вибори в Україні, у яких популярний комік без політичного досвіду, за прогнозами, перемагає досвідченого нинішнього президента з великим багажем досвіду, відображає глобальні тенденції, які продовжують струшувати світовий порядок", – пише в публікації видання The Hill екс-стратег з питань комунікацій Білого дому, старший науковий співробітник Американської ради зовнішньої політики Лоренс Хаас.

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Економічна стагнація, імміграція та інші проблеми по всьому світу викликають відразу до традиційної політики. Ці проблеми посилюють привабливість в очах виборців кандидатів, які пропонують свіже обличчя та новий підхід. Це відбуваються, навіть якщо, або особливо якщо, кандидати є новачками, а їхній порядок денний – розпливчастим.

Питання полягає в тому, чи пристосуються колись лідери-початківці до післявоєнного порядку (у США, Україні чи будь-де), який служив світу останні три чверті століття, або ж цей порядок стане жертвою вільнодумних підходів, які обіцяють нові лідери, а виборці все більше хочуть спробувати?,

– зауважив Хаас.

Це своєчасне запитання, оскільки рівень свободи та демократії знижується в усьому світі. Для України ж питання полягає в тому, чи зможе новий лідер переконати скептичний Захід: вжити обґрунтовані й ефективні заходи з подолання корупції, підвищення рівня життя в Україні, а також стримування Росії, резюмував аналітик.

Коли другий тур виборів президента України? Фінальне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Віддати свій голос можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Порошенком і Зеленським. За кілька днів до голосування кандидати у президенти планують провести традиційні дебати. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація президента відбудеться у червні. Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).