Вибори в умовах карантину: як відбувалося волевиявлення на Харківщині

У п'яти районах на Харківщині 15 березня обирали народного депутата. Вакантне місце з’явилось після призначення нардепа Олексія Кучера очільником області.

Секретар виборчої комісії на цих виборах за сумісництвом і дезінфектор. Жінка працювала на виборах не вперше, але раніше ніколи не була в умовах карантину.

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"Кожні 2 години миємо підлогу, провітрюємо приміщення, обробляємо поверхні столів, ручки", – розповіла секретарка ДВК Наталя Бондаренко.

Задля безпеки членам дільничної комісії роздали маски та вимірювали температуру.

Члени дільничної комісії відпрацювали пам'ятку про роботу з коронавірусом. Нам видали "Дезактин", яким ми миємо підлогу, прибираємо,

– пояснила секретарка ДВК Ірина Бондар.

Виборці ж на дільницю йшли без масок. Натомість їм рекомендували не затримуватися у приміщенні, голосувати якомога швидше. А за потреби чекати своєї черги на вулиці.

Один із кандидатів навіть просив перенести вибори через загрозу розповсюдження коронавірусу, але у ЦВК йому відмовили.

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Явка на вибори була невисока – приблизно 30%. "Проміжні вибори викликають менше інтересу, ніж загальнонаціональні. Також причина в тому, що одна з основних кандидаток знялася до дня голосування. Можливо, виборці не бачать альтернативи. І ще однією з причин може бути карантин через коронавірус, тому що люди не хочуть зайвий раз ризикувати", – пояснив керівник ГО ОПОРА Харків Микола Зінченко.