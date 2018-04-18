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Вибори до Європарламенту пройдуть в травні 2019 року

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Вибори до Європарламенту
Вибори до Європарламенту / 1news.com.ua

У середу, 18 квітня, депутати Європарламенту схвалили пропозицію Ради щодо наступних виборів до Європарламенту. Вони мають відбутися 23-26 травня 2019 року.

Про це повідомила прес-служба Європарламенту.

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На пленарному засідання Європейського парламенту депутати проголосували за підтвердження пропозиції Ради у кількості 492 голосів: 14 вибрали "проти", а 24 – утрималися.

Наступні вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня 2019 року. Часу мало. Громадяни ЄС зберуться разом для обрання і участі у виборах Європейського парламенту вже дев'ятий раз,
– заявила доповідачка парламенту Данута Хьобнер.

Рада Європейського союзу пообіцяла завершити процедуру консультацій щодо дат виборів до кінця червня 2018 року, щоб надати країнам ЄС достатній час для організації виборів наступного року.

Нагадаємо, Європейський парламент заявив, що розгляне можливість надання Україні макрофінансової допомоги, якщо побачить прогрес реформ в Україні. Перш за все, це стосується боротьби з корупцією

Як проходять вибори до Європарламенту? Вибори до Європейського парламенту проводяться кожні 5 років у відповідності з національними виборчими законами і традиціями. Кожна держава — член ЄС – приймає рішення щодо порядку проведення виборів, але застосовуються ті ж демократичні правила: гендерна рівність і таємне голосування.

Теги: Новини політики Європарламент
Джерело: 24 Канал
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