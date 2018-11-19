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      "Вибори" ватажків ОРДЛО: ЄС хоче збільшити санкційний список РФ

      133 Читать новость на русском
      ЄС хоче збільшити санкційний список РФ
      ЄС хоче збільшити санкційний список РФ / Фото з відкритих джерел

      У понеділок, 19 листопада, відбудеться Рада міністрів закордонних справ у Брюсселі, де обговорять збільшення санкційного списку росіян. А все через проведенням так званих виборів на окупованих територіях Донбасу.

      Про це йдеться у порядку денному засідання Ради міністрів ЄС.

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      До санкційного списку планують додати осіб, причетних до проведення виборів на окупованих територіях Донбасу. Їх на сьогодні засудило 40 демократичних країн, зокрема США та ЄС. Тим, хто потрапить у список буде заборонено в'їзд до країн ЄС та замороженні активи.

      Також міністри планують обговорити – російську мілітаризацію Азовського моря. У Чорноморському регіоні побільшало військових суден під триколором, а окупаційна влада весь час лякає перекрити море українським суднам.

      РЕАКЦІЯ СВІТУ ЩОДО ПСЕВДОВИБОРІВ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ

       

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Євросоюз Європа Європарламент Санкції
      Джерело: 24 канал
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