"Вибори" ватажків ОРДЛО: з'явилась промовиста реакція Канади

Міністерство закордонних справ Канади занепокоєне та засуджує дії Російської Федерації на окупованому Донбасі, які зневажають міжнародні норми та створюють загрозу життям у східній Україні.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

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"Канада глибоко занепокоєна незаконними виборами запланованими у Донецькому та Луганському регіонах України 11 листопада. Суверенітет та територіальну цілісність України необхідно поважати", – йдеться у повідомлені.

Канада занепокоєна ситуацією у Донбасі внаслідок агресії Росії та буде підтримувати українців.

Canada is concerned by illegitimate elections planned in #Ukraine. https://t.co/tr6w4FSdFj — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 10 листопада 2018 р.

"З 2014 року, Канада виділила 750 мільйонів доларів міжнародної допомоги Україні, включно з коштами на розвиток, зусилля по стабілізації та встановленню безпеки, та гуманітарну допомогу. Канадці будуть надалі підтримувати народ України", – зазначили в МЗС.