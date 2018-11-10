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      "Вибори" ватажків ОРДЛО: з'явилась промовиста реакція Канади

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      Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд
      Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд / Фото з відкритих джерел

      Міністерство закордонних справ Канади занепокоєне та засуджує дії Російської Федерації на окупованому Донбасі, які зневажають міжнародні норми та створюють загрозу життям у східній Україні.

      Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

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      "Канада глибоко занепокоєна незаконними виборами запланованими у Донецькому та Луганському регіонах України 11 листопада. Суверенітет та територіальну цілісність України необхідно поважати", – йдеться у повідомлені.

      Канада занепокоєна ситуацією у Донбасі внаслідок агресії Росії та буде підтримувати українців.

      "З 2014 року, Канада виділила 750 мільйонів доларів міжнародної допомоги Україні, включно з коштами на розвиток, зусилля по стабілізації та встановленню безпеки, та гуманітарну допомогу. Канадці будуть надалі підтримувати народ України", – зазначили в МЗС.

      Реакція світу щодо  ПСЕВДОВИБОРів НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Канада Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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