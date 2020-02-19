Виборів в ОРДЛО не буде, але є ідея поділу на сектори, – директор "Інтерфакс-Україна"

Про ідею спільного патрулювання на Сході України влада говорить вже два роки. Це одна з частин плану міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Проте зараз ця тема не є головною в мінській групі і практично не обговорюється. Ймовірно, це може стосуватись і виборів на тимчасово окупованих територіях.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив генеральний директор "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.

До речі: У Росії відреагували на ідею спільного патрулювання України та бойовиків на Донбасі

Він розповів, що ідею спільних патрулів підтримують для розгляду у Німеччині та Франції, а реакцію Росії неможливо вгадати.

Я одразу скажу, що виборів по всій території ОРДЛО, звичайно, не буде ніяких. А спроба розділити ці території на сектори – спочатку маленькі, в селі чи районі ввести цей режим і подивитись як воно працює – то така ідея з українського боку є,

– зазначив Мартиненко.

Директор "Інтерфакс- Україна" також додав, що план спільного патрулювання, ймовірно, активізований не буде, але це демонструє спроби команди Зеленського знайти кроки для вирішення.

Що передбачає ідея спільних патрулів на Донбасі?Цю ідею озвучив Президент України Володимир Зеленський на конференції в Мюнхені. Головна суть полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, про кого саме йде мова.



Про це багато разів чули і від представників попередньої влади. Це питання обговорювали під час останнього нормандського саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня. Також воно стоїть на порядку денному Тристоронньої контактної групи в Мінську.