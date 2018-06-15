Виборці хочуть, щоб в Україні була любляча мати, – експерт про участь Тимошенко у виборах
Успішність Юлії Тимошенко – це питання на яке не можна знайти відповідь, тому треба шукати раціональний варіант.
Таку думку у прямому ефірі 24 Каналу висловив голова Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран.
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"В раціональному є дійсно частина населення, які люблять Юлію Тимошенко і це накладається на фактор українського виборця, які хочуть, щоб була любляча мати, яка буде за них піклуватися, захищати і оберігати", – зазначив Віктор Таран.
За його словами, Юлія Володимирівна цей образ завжди використовувала і якщо згадати її кампанії, то вона працює, вона захищає, вона зробить і буде боротись за справедливість тощо. Тимошенко постійно – це експлуатує.
Це добре впливає на суспільство, що хтось зробить все за них,
– наголосив голова Центру політичних студій та аналітики.
Таран додав, якщо навіть подивитись по структурі електорату, то ми можемо побачити, що менше голосують представники молодшого покоління, а от старше покоління, ще зі СРСР – це виборець Тимошенко.