Виборці хочуть, щоб в Україні була любляча мати, – експерт про участь Тимошенко у виборах

Успішність Юлії Тимошенко – це питання на яке не можна знайти відповідь, тому треба шукати раціональний варіант.

Таку думку у прямому ефірі 24 Каналу висловив голова Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран.

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"В раціональному є дійсно частина населення, які люблять Юлію Тимошенко і це накладається на фактор українського виборця, які хочуть, щоб була любляча мати, яка буде за них піклуватися, захищати і оберігати", – зазначив Віктор Таран.

За його словами, Юлія Володимирівна цей образ завжди використовувала і якщо згадати її кампанії, то вона працює, вона захищає, вона зробить і буде боротись за справедливість тощо. Тимошенко постійно – це експлуатує.

Це добре впливає на суспільство, що хтось зробить все за них,

– наголосив голова Центру політичних студій та аналітики.

Таран додав, якщо навіть подивитись по структурі електорату, то ми можемо побачити, що менше голосують представники молодшого покоління, а от старше покоління, ще зі СРСР – це виборець Тимошенко.