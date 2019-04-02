Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента

Не знаю як ваша стрічка Facebook, але моя переповнена дитячими закликами: "видаляйтесь з друзів", "зрадники", "агенти Кремля" та недитячою і малоцензурною мовою. Хочу перекласти на раціональну мову до чого ця агресія призводить насправді.

"Видаляйтесь з друзів!" – я хочу залишитись у вакумному інформаційному гетто, в якому усі думають так само як я. І мені звісно байдуже на думку інших людей та їх аргументи. Знаю все про кожного, хто не думає так як я, і повішу на нього свій шаблон. (Такий собі образ принцеси-вередунки).

"Ви ідіоти і не маєте права голосувати" – я нічого не знаю про вашу життєву історію, але переконаний, що ваш рівень інтелекту настільки далекий від мого, що лише я можу правильно оцінити політичну ситуацію, а ви ні на що не здатні. (Надлюдина, Ніцше одним словом).

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"Ви агенти московської держави", – а ви Дартан'ян і патріот. (Образ злих бабусь біля підїзду, які усіх класифікують як проституток і наркоманів).

В жодному разі не йдеться про агітацію за якогось з кандидатів. Зараз говоримо виключно за можливості виборців вести конструктивний діалог. У обох таборах, що проходять у другий тур, за екзит-полами помітно чималу кількість людей, які готові витрачати багато часу на інтернет-війни. Тоді ж чому вони ведуть їх так неефективно, стріляючи не по переконаннях опонента, а рейтингу свого кандидата

Мова ненависті і агресії не лише не приносить жодного конструктиву у площині переконання, вона породжує антирейтинг кандидата, за якого готові застрелити (такі заяви вже теж лунали з боку табору виборців). І замість того, щоб об'єднатись навколо спільних цінностей. Поставити один одному ті питання, які не дають порозумітись (офшори, Коломойський, північний сусід, Свинарчуки і хто замовив Катерину Гандзюк?). Знайти у них спільне бачення, вирішення.

А зараз виходить, що виборці використовують вибори як катарсис для вунтрішніх комплексів та ненависті. Патріотично розриваючи можливості діалогу один з одним, сіючи розбрат і недовіру один до одного. Мабуть для того, щоб потім шукати гранти на конференції про порозуміння, або через невроз компульсивного додавання-видаляння з друзів у соцмережах.

Образи – ніколи не переконають у виборі за вашого кандидата. Хоча звісно, якщо ви ставите за мету ще більше зламати його рейтинг.

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